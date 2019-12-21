Довициозо собрался выиграть титул в 2020 году

Андреа Довициозо на протяжении трех последних лет оставался главным соперником Марка Маркеса в MotoGP. В 2017-м два гонщика приехали на финал сезона с шансами на титул, после чего испанец еще дважды побеждал в общем зачете досрочно за явным преимуществом, однако вторым неизменно финишировал именно Довициозо.

По словам гонщика Ducati в предстоящем сезоне целью для него будет звание сильнейшего.

«После трех вторых мест я собираюсь стать чемпионом мира, – сказал Андреа газете Forlì Today из своего родного города. – Мы знаем, что это сложная задача. Помимо Марка, есть парни из Yamaha и Suzuki. Думаю, болельщиков ждет интересный год, потому что будет много претендентов на титул. Надеюсь, мы с Ducati дадим фанатам повод порадоваться».

Довициозо добавил, что пока поражения от Маркеса не вызывают у него негатива: «Если ты не побеждаешь, значит, тебе чего-то не хватает. Я трижды становился вице-чемпионом, и это серьезное достижение. И мне кажется, было бы неверно искать в этом что-то плохое. Я получил большое удовлетворение от таких результатов.

Мы с Ducati были сильны, однако на нашем пути оказался Марк Маркес. Любому сложно обогнать его. Но мы не останавливаемся и будем пытаться сделать все, что в наших силах».

Говоря о болельщиках MotoGP, Довициозо посетовал на их излишнюю эмоциональность. которая не всегда опирается на истинное положение вещей.

«Два последних года я ощущая по-настоящему классную поддержку, и это не может не радовать, – сказал победитель 14 Гран При. – Единственная проблема в том, что у фанатов короткая память. Они скандируют твое имя, но если что-то идет не так, у них нет желания разбираться в причинах. Отношения с болельщиками – очень деликатная тема, так как зачастую они знают не все, что в действительности происходит».