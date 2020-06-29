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Довициозо разрешили стартовать в первой гонке MotoGP несмотря на травму

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Довициозо разрешили стартовать в первой гонке MotoGP несмотря на травму
Автор:
29 июн. 2020 г., 13:25

Гонщик Ducati сможет выступить на Гран При Испании после успешной операции на левой ключице

Андреа Довициозо пообещал выступить на первом этапе сезона-2020. Гонка пройдет через три недели в Хересе: за это время итальянец рассчитывает восстановиться после травмы. В минувшие выходные трехкратный вице-чемпион мира в премьер-классе MotoGP сломал левую ключицу. Довициозо прооперировали.

Андреа уже начал восстановление. В команде Ducati, за которую выступает мотоциклист, заверили, что пилот не пропустит Гран При Испании, который запланирован на 17-19 июля.

«Операция прошла успешно, – заявил Довициозо. – Я бы хотел поблагодарить всю медицинскую бригаду, которая очень быстро провела операцию. Боль совсем несильная, это вселяет оптимизм. Сегодня утром я вернулся домой, а днем начну реабилитацию. Я полностью уверен в том, что выступлю в Хересе».

В обычных обстоятельствах Андреа не потребовалось бы хирургическое вмешательство, но с учетом скорого начала сезона Ducati настояла на операции. Судя по всему, в команде были уверены, что без операции Довициозо дольше не смог бы сесть за руль.

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Итальянец получил травму во время мотокроссовой гонки. Ducati была в курсе, что ее гонщик участвует в этом соревновании, и сама дала пилоту такое разрешение. Спортивный директор итальянского коллектива Паоло Чиабатти объяснил: «Мы знали, что мотокросс сопряжен с определенным риском, но все же позволили Андреа принять участие. Он сказал нам, что ему необходимо заново почувствовать то, что можно испытать только в настоящей гонке».

Гран При Испании, равно как и все остальные этапы MotoGP сезона-2020, в прямом эфире покажет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». А Motorsport.com будет писать о каждой гонке и квалификации предстоящего чемпионата мира. Довициозо впервые сядет за руль байка после травмы на однодневных тестах 15 июля.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Испании Билеты
Местонахождение Херес
Пилоты Андреа Довициозо В Магазин
Команды Ducati Team В Магазин
Автор Льюис Дункан

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