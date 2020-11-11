MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Сан-Марино
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Эмилии-Романьи
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Каталонии
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Франции
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Арагона
16 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Теруэля
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Европы
06 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Валенсии
13 нояб.
Следующее событие через
1 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Довициозо рассказал, когда вернется в MotoGP

Поделились
Комментарии
Довициозо рассказал, когда вернется в MotoGP
Автор:
, редактор Autosport.com

Итальянский ветеран не намерен отказываться от борьбы за победы

Трехкратный вице-чемпион MotoGP Андреа Довициозо не нашел себе места в чемпионате на 2021 год. Летом итальянец объявил, что в конце сезона покинет Ducati, но новую команду не подобрал.

Несколько коллективов приглашали Довициозо на роль тест-пилота, однако он решил взять годовую паузу. Тем не менее, ветеран рассчитывает вернуться в чемпионат в статусе боевого гонщика.

«За последние месяцы я получил несколько предложений поработать тест-пилотом, – рассказал Довициозо. – И я благодарен за то, что производители подумали о моей кандидатуре. Однако я решил не давать обещаний и остаться свободным от каких-то договоренностей.

Я очень люблю гонку и сохраняю желание бороться за победы. Я вернусь в MotoGP, как только найду проект, разделяющие мои цели и амбиции. Сейчас я сосредоточен на завершении сезона наилучшим образом, а так же начал кое-какие проекты со своими партнерами».

В нынешнем сезоне Довициозо идет на шестом месте в чемпионате, сохраняя шансы на титул за два этапа до конца.

Читайте также:

Пилота MotoGP отстранили от гонок за допинг. На четыре года

Предыдущая новость

Пилота MotoGP отстранили от гонок за допинг. На четыре года
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Андреа Довициозо
Автор Гайдн Кобб

Самое читаемое Сегодня

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций

Коронавирус помешал Квяту изучить трассу в Стамбуле
Формула 1 Формула 1 / Новость

Коронавирус помешал Квяту изучить трассу в Стамбуле

Плюшевая турбина, музыкант «Ленинграда» и пес-призер – необычные обитатели паддока русских гонок
СМП РСКГ СМП РСКГ / Самое интересное

Плюшевая турбина, музыкант «Ленинграда» и пес-призер – необычные обитатели паддока русских гонок

Алези: Моего сына выгнали из Академии Ferrari
Формула 2 Формула 2 / Новость

Алези: Моего сына выгнали из Академии Ferrari

Хэмилтон: Отец отговаривал меня идти в Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Отец отговаривал меня идти в Mercedes

Бергер: Ferrari возродится лишь года через три
Формула 1 Формула 1 / Новость

Бергер: Ferrari возродится лишь года через три

Официально: Формула 1 представила календарь на 2021 год – с 22-мя гонками и одним «пустым местом»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Официально: Формула 1 представила календарь на 2021 год – с 22-мя гонками и одним «пустым местом»

Мишель Мутон в проекте #ThinkingForward: Ждем гонщицу в составе Ferrari
Общая информация Общая информация / Интервью

Мишель Мутон в проекте #ThinkingForward: Ждем гонщицу в составе Ferrari

Самое важное:

Довициозо рассказал, когда вернется в MotoGP
MotoGP MotoGP / Новость

Довициозо рассказал, когда вернется в MotoGP

Пилота MotoGP отстранили от гонок за допинг. На четыре года
MotoGP MotoGP / Новость

Пилота MotoGP отстранили от гонок за допинг. На четыре года

Довициозо пропустит следующий сезон – пилот MotoGP отказался от всех предложений
MotoGP MotoGP / Новость

Довициозо пропустит следующий сезон – пилот MotoGP отказался от всех предложений

Лидер MotoGP одержал первую победу в сезоне
MotoGP MotoGP / Отчет о гонке

Лидер MotoGP одержал первую победу в сезоне

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций

2
Формула 1

Коронавирус помешал Квяту изучить трассу в Стамбуле

3
СМП РСКГ

Плюшевая турбина, музыкант «Ленинграда» и пес-призер – необычные обитатели паддока русских гонок

4
Формула 2

Алези: Моего сына выгнали из Академии Ferrari

5
Формула 1

Хэмилтон: Отец отговаривал меня идти в Mercedes

Самое важное:

Довициозо рассказал, когда вернется в MotoGP
MotoGP

Довициозо рассказал, когда вернется в MotoGP

Пилота MotoGP отстранили от гонок за допинг. На четыре года
MotoGP

Пилота MotoGP отстранили от гонок за допинг. На четыре года

Довициозо пропустит следующий сезон – пилот MotoGP отказался от всех предложений
MotoGP

Довициозо пропустит следующий сезон – пилот MotoGP отказался от всех предложений

Лидер MotoGP одержал первую победу в сезоне
MotoGP

Лидер MotoGP одержал первую победу в сезоне

Росси: 24 дня в изоляции – тяжелый опыт
MotoGP

Росси: 24 дня в изоляции – тяжелый опыт

Последние видео

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.