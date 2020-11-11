Довициозо рассказал, когда вернется в MotoGP

Трехкратный вице-чемпион MotoGP Андреа Довициозо не нашел себе места в чемпионате на 2021 год. Летом итальянец объявил, что в конце сезона покинет Ducati, но новую команду не подобрал.

Несколько коллективов приглашали Довициозо на роль тест-пилота, однако он решил взять годовую паузу. Тем не менее, ветеран рассчитывает вернуться в чемпионат в статусе боевого гонщика.

«За последние месяцы я получил несколько предложений поработать тест-пилотом, – рассказал Довициозо. – И я благодарен за то, что производители подумали о моей кандидатуре. Однако я решил не давать обещаний и остаться свободным от каких-то договоренностей.

Я очень люблю гонку и сохраняю желание бороться за победы. Я вернусь в MotoGP, как только найду проект, разделяющие мои цели и амбиции. Сейчас я сосредоточен на завершении сезона наилучшим образом, а так же начал кое-какие проекты со своими партнерами».

В нынешнем сезоне Довициозо идет на шестом месте в чемпионате, сохраняя шансы на титул за два этапа до конца.