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Довициозо пропустит следующий сезон – пилот MotoGP отказался от всех предложений

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Довициозо пропустит следующий сезон – пилот MotoGP отказался от всех предложений
Автор:
, Главный редактор

Речь идет о годичном отпуске, однако на деле португальский Гран При этого года может стать последней гонкой итальянца в чемпионате мира

Андреа Довициозо не смог договориться ни с одной из команд MotoGP о сотрудничестве в следующем сезоне. Таким образом, трехкратный вице-чемпион мира в 2021 году не выйдет на старт гонок MotoGP и не будет выполнять даже обязанности тест-пилота. Об этом Motorsport.com стало известно из заслуживающих доверия источников.

Напомним, в настоящий момент итальянский гонщик выступает за заводскую команду Ducati – причем проводит в ее составе уже восьмой сезон. Именно на мотоциклах итальянской марки пилот провел свои лучшие сезоны, в течение которых трижды стал серебряным призером чемпионата и одержал 14 из своих 15-ти побед в MotoGP.

Однако прошедшие этим летом переговоры о продлении контракта ни к чему не привели – по слухам, Довициозо не устроили финансовые условия в рамках предложенных Ducati вариантов. В итоге итальянская команда в межсезонье полностью обновит состав: на место Довициозо и Данило Петруччи придут Джек Миллер и Франческо Баньяя, в этом году выступающие на мотоциклах Ducati за команду Pramac.

В отсутствие свободных мест в заводских командах итальянец мог провести сезон в роли тест-пилота – и обсуждал такую возможность сразу с несколькими коллективами (Honda, Yamaha, KTM и Aprilia). Однако свое согласие поработать испытателем Довициозо оговаривал целым рядом условий – в частности, гарантией места в основном составе на сезон 2022 года и свободой выступать в соревнованиях по мотокроссу.

Возвращение итальянца в пелотон в 2022 году теоретически возможно, так как через год истекают контракты у целого ряда пилотов заводских команд. Однако стоит принять во внимание, что через год итальянцу исполнится уже 35 лет.

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В настоящий момент Довициозо занимает в чемпионате мира 6-е место, хотя еще сравнительно недавно занимал в турнирной таблице первую строчку. Сможет ли итальянец ярко проявить себя в двух последних гонках сезона (а то и карьеры) – можно будет увидеть с помощью прямых трансляций на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Гран При Валенсии на трассе имени Рикардо Тормо пройдет в эти выходные, Гран При Португалии на треке в Портимане – в следующие.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Андреа Довициозо
Автор Кирилл Качнов

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