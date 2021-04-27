Довициозо продолжит работу с Aprilia

Андреа Довициозо во второй раз сядет за руль мотоцикла Aprilia на тестах в Муджелло 10 и 11 мая. Ранее итальянец уже провел с заводской командой Gresini три тестовых дня.

Напомним, в межсезонье итальянская марка сделала трехкратному вице-чемпиону мира предложение выступить за нее в MotoGP – однако Довициозо предпочел вообще не попасть в число участников турнира, чем выступать на далеком от идеала мотоцикле. Но, когда в начале нового сезона Aprilia начала показывать себя неплохо, гонщик быстро передумал. Многие видят в тестах прелюдию к возвращению итальянца в число участников MotoGP, но пока об этом нет никакой, даже неофициальной информации.

Так что, ближайший этап чемпионата – Гран При Испании – пройдет в эти выходные без участия Довициозо. За развитием событий на трассе, как и обычно, можно следить с помощью прямых трансляций на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».