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MotoGP / Новость

Довициозо приготовился выступать за Honda вместо Маркеса

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Довициозо приготовился выступать за Honda вместо Маркеса
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Как рассказал менеджер итальянского гонщика MotoGP, тот готов помочь команде, если ее лидер не успеет восстановиться к старту нового сезона

Истории Марка Маркеса и Андреа Довициозо стали одними из главных в прошедшем чемпионате MotoGP. Титулованный испанец упал в первой же гонке 2020 года и сломал ключицу. Спешка с возвращением привела к тому, что гонщику потребовались еще две операции, последняя из которых прошла в декабре. 

Марк точно не сможет принять участие в тестах и с высокой вероятностью не восстановится к открывающему новый сезон Гран При Катара в конце марта.

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Довициозо же, напротив, провел все гонки в 2020-м – и даже выиграл одну из них, – но не смог договориться с Ducati об условиях продолжения сотрудничества. Их переговоры затянулись настолько, что никаких хороший вакансий в пелотоне просто не осталось, и Андреа объявил, что пропустит сезон-21.

Сейчас гонщик остается свободным агентом. Его менеджер Симоне Баттистелла рассказал, что пока у них не было переговоров с Honda, но если потребуется заменить Маркеса в первых гонках, Довициозо ответит согласием. 

«Они пока не обращались к нам, но если попросят – Андреа готов, – сказал менеджер в интервью Sky Italy. – Сейчас он проводит любительские тренировки на кроссовой трассе, но делает это в таком же режиме, как при обычной подготовке к сезону MotoGP.

Этот год мы посвятим подготовке полноценного возвращения в 2022-м. 

Если говорить о Honda, то надо начать с того, что мы с Андреа очень огорчены всей историей вокруг Марка. И понятно, что сейчас команда тщательно разбирается с тем, когда он сможет вернуться. 

Мне кажется, они совершенно правы, когда опасаются допустить ошибку в столь деликатной ситуации.

Следующий месяц станет для них решающим. Если говорить о нас, то пока мы лишь отказывались от предложенных контрактов тест-пилота, чтобы иметь свободу действий и готовиться к возвращению в гонки».

Ранее Маркеса заменял запасной гонщик Honda Штефан Брадль, и недавно глава гоночной бригады Марка Санти Эрнандес подтвердил Motorsport.com, что считает немца более удачным кандидатом для Honda, чем Довициозо.

Прежде Андреа уже имел опыт работы с Honda – он дебютировал в MotoGP в 2008 году на байке этого производителя, а в сезонах 2009-11 выступал за заводскую команду, одержав свою первую победу в премьер-классе.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Андреа Довициозо , Марк Маркес
Команды Repsol Honda Team
Автор Льюис Дункан

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