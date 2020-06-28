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Довициозо попал в больницу с переломом ключицы

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Довициозо попал в больницу с переломом ключицы
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28 июн. 2020 г., 14:42

Лидер Ducati повредил плечо во время заезда на кроссовом байке, теперь его участие в Гран При под вопросом

Сезон MotoGP должен взять старт 19 июля в испанском Хересе. Впрочем, для Андреа Довициозо, который три последних года становился вице-чемпионом мира, дата начала выступлений может оказаться теперь совсем другой. 

Итальянец неудачно упал во время тренировок на кроссовой трассе и почувствовал сильную боль в левом плече. Гонщик сам приехал в госпиталь города Форли, где врачам предстоит оценить тяжесть полученных травм.

По предварительной информации, не исключен перелом ключицы и неизбежный пропуск как минимум нескольких Гран При.

Дополнение: команда Ducati подтвердила перелом ключицы у своего гонщика. В субботу вечером его ждет операция, по итогам которой можно будет делать прогнозы о сроках восстановления. По уточненным данным, травму Андреа поличил не по ходу тренировок, а во время местных соревнований в провинции Эмилья-Римания.

Эта история стала новой неудачей для Довициозо, который до настоящего времени не продлил контракт с Ducati, истекающий в конце 2020-го. И хотя менеджмент Андреа говорит, что стороны уже договорились «на 99%», официального объявления так и нет, как не осталось и вакансий в других командах чемпионата.

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Заголовок новости был скорректирован после поступления дополнительной информации

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Серия MotoGP
Пилоты Андреа Довициозо В Магазин
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Автор Маттео Нуньес

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