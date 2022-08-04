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MotoGP Новости

Довициозо покинет MotoGP, не дожидаясь конца сезона

После гонки в Мизано итальянца заменит Кэл Крачлоу

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Довициозо покинет MotoGP, не дожидаясь конца сезона
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Команда RNF в MotoGP объявила о том, что после Гран При Сан-Марино, который пройдет в начале сентября, гонщик Андреа Довициозо покинет чемпионат.

Довицизо покинул заводскую команду Ducati в конце 2020 года и, уйдя на роль тестера Alpine, вернулся в основной состав с RNF. Теперь до конца сезона его заменит Кэл Крачлоу.

Сам итальянец признал, что придя в RNF рассчитывал на значительно большее. По его словам, он мечтал вновь показать себя на Yamaha, с чьими байками начинал карьеру в MotoGP.

Однако в RNF на мотоциклах той же марки Дови не смог показать нужную скорость, так как техника в чемпионате за это время серьезно изменилась. Именно потому он принял решение завершить карьеру.

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