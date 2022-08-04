Довициозо покинет MotoGP, не дожидаясь конца сезона
После гонки в Мизано итальянца заменит Кэл Крачлоу
Команда RNF в MotoGP объявила о том, что после Гран При Сан-Марино, который пройдет в начале сентября, гонщик Андреа Довициозо покинет чемпионат.
Довицизо покинул заводскую команду Ducati в конце 2020 года и, уйдя на роль тестера Alpine, вернулся в основной состав с RNF. Теперь до конца сезона его заменит Кэл Крачлоу.
Сам итальянец признал, что придя в RNF рассчитывал на значительно большее. По его словам, он мечтал вновь показать себя на Yamaha, с чьими байками начинал карьеру в MotoGP.
Однако в RNF на мотоциклах той же марки Дови не смог показать нужную скорость, так как техника в чемпионате за это время серьезно изменилась. Именно потому он принял решение завершить карьеру.
Самое важное:
Довициозо покинет MotoGP, не дожидаясь конца сезона
После гонки в Мизано итальянца заменит Кэл Крачлоу
Итальянская страсть в лесах Ленобласти. Чем хороша новая «Игора»
В середине лета без особенного шума прошла презентация улучшенной версии новейшей гоночной трассы России. Александр Кабановский взглянул на нее своими глазами
MotoGP впервые с 2006 года начнет сезон в Европе
Организаторы чемпионата мира пока не опубликовали полный календарь на сезон-2023, но назвали дату и место проведения первого этапа
Чемпион MotoGP собрался за руль Формулы 1
Фабио Куартараро надеется протестировать болид Mercedes уже в этом году