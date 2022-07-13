Довициозо отказался выступать в MotoGP в 2023 году

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После долгих и успешных выступлений в составе Ducati Андреа Довициозо не смог договориться с командой о новом контракте перед сезоном 2021 года – и какое-то время вовсе не выходил на старт.

Но еще до конца чемпионата итальянец вернулся в гонки – в составе сателлита Yamaha SRT. Но оказалось, что этот байк не слишком подходит гонщику: в пяти Гран При прошлого года и еще девяти в 2022-м Довициозо ни разу не пробился на финише даже в первую десятку.

Во вторник вечером официальный сайт MotoGP опубликовал интервью с Андреа, где тот говорит от отказе от выступлений в будущем году.

«Я точно не собираюсь стартовать в новом сезоне, – объяснил победитель 15 Гран При. – Для этого просто нет никаких причин. Я всегда говорил, что не останусь в MotoGP, если не буду достаточно быстр. И даже не искал себе место на 2023-й. Зачем гоняться, если не получаешь удовольствия?

Я спокоен. Мне уже известно, каково это – сидеть без гонок. Надеюсь, хотя бы получится получше завершить этот год».

Андреа Довициозо, RNF MotoGP Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

36-летний спортсмен продолжил: «Сейчас каждая гонка очень сложна для меня: я стартую далеко позади, что лишь добавляет трудностей. Никогда по ходу карьеры я не был столь неконкурентоспособен, для меня это новая реальность.

Изменились и MotoGP, и соперники, и подход к управлению мотоциклом. Есть много небольших причин, что все сложилось со мной именно так. Но как вышло – так вышло.

Yamaha сильна на торможениях и на длинной дистанции, но со всем остальным у нее не столь здорово. Если ты едешь не так, как [лидер нынешнего сезона Фабио] Куартараро, то сложно на что-то рассчитывать.

Он выигрывает – а значит, и остальные могут быть быстры. Но это так не работает. Скажем, мы с [Франко] Морбиделли едем совершенно по-разному, но результат получается одинаковым».

Куартараро в нынешнем сезоне одержал на Yamaha уже четыре победы в Гран При и заработал 172 очка. Три других гонщика марки общими усилиями собрали лишь 45.