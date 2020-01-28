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MotoGP / Новость

Довициозо объяснил, чего ему не хватило для победы в чемпионате

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Довициозо объяснил, чего ему не хватило для победы в чемпионате
Автор:
, редактор
28 янв. 2020 г., 02:00

Гонщик Ducati полагает, что для борьбы за титул необходимо улучшить работу по субботам.

По итогам сезона-2019 Андреа Довициозо в третий раз подряд стал вице-чемпионом MotoGP. Однако, победителю чемпионата Марку Маркесу итальянец уступил сразу 151 очко, не составив серьезной конкуренции в титульной борьбе. Вдобавок, за год Довициозо одержал всего две победы против четырех в 2018-м и шести в 2017-м годах.

По воскресеньям гонщик Ducati чаще всего был в хорошей форме, но ему приходилось прорываться после неудачных квалификаций. За сезон Довициозо всего трижды стартовал с первого ряда и не завоевал ни одной поул-позиции. 

«С теми шинами, правилами и электроникой, что мы имеем сейчас в MotoGP, бывает трудно исправить ситуацию в гонке, – признал итальянский мотоциклист. – Так что очень важно быть в лидерах на старте гонки, надо иметь стартовую позицию лучше, чем у меня бывали в прошлом году, ведь я испытывал проблемы с квалификациями.

К счастью, чаще всего мне удавалось отыгрывать много позиций на старте, но для этого надо все сделать идеально и сильно рискнуть. Лучше в такое положение не попадать.

Я могу многое улучшить вместе с командой. Потому, что с одной стороны, надо всегда быть готовым использовать свой потенциал, а с другой, дело чаще в совокупности моей работы, команды и характеристик мотоцикла. В прошлом году мы исправили настройки и мои ощущения в гонках стали лучше, но в квалификациях были проблемы. Нам надо посмотреть на тестах, что мы сможем с этим сделать. Обычно крайне важно квалифицироваться на один из двух первых рядов. Иногда для нас и третий ряд достаточно хорош, но лучше быть в нужном месте в нужное время».

Дополнительная информация: Льюис Дункан

Следить за новой попыткой Довициозо сразиться за чемпионский титул можно будет на «Моторспорт.ТВ»

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Андреа Довициозо В Магазин
Автор Иван Матушкин

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