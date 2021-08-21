Довициозо обсуждает возвращение в MotoGP на Yamaha

Внезапное расставание Маверика Виньялеса с заводской командой Yamaha вызвало целую серию «волн» в паддоке чемпионата MotoGP. Среди прочего освободилось место в команде-сателлите Petronas Yamaha SRT. Напомним, один из ее основных пилотов, Франко Морбиделли пока не может гоняться, восстанавливаясь после травмы колена – а заменивший его Кэл Кратчлоу (тест-пилот Yamaha) ближайший Гран При Великобритании проведет уже в составе заводского коллектива вместо уволенного Виньялеса.

Известно, что в Сильверстоуне напарником Валентино Росси в Yamaha SRT станет Джейк Диксон, выступающий сейчас в чемпионате Moto2. Но привлечение британца – явно «пожарный» вариант. А основным для коллектива в итоге может стать полноценный контракт с трехкратным вице-чемпионом мира Андреа Довициозо. О переговорах между итальянцем и менеджментом малайзийской команды со ссылкой на заслуживающие доверия источники сообщает сайт The Race.

Довициозо покинул MotoGP в конце прошлого года, не сумев договориться о новом контракте с заводской командой Ducati (в составе которой завоевал все три вице-чемпионских титула) и отвергнув предложение Aprilia. Тем не менее, уже в этом году итальянец несколько раз тестировал мотоцикл Aprilia – и многие ждали от пилота хотя бы эпизодических появлений на старте гонок (которые регулярно практикуются в MotoGP). Однако информация о результатах тестов и об уровне мотивации Довициозо была весьма противоречивой.

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Известно, что итальянец не сошелся с Ducati прежде всего по вопросу своей новой зарплаты. Однако с этой проблемой малайзийская команда может справиться с помощью итальянского энергетического концерна WithU. Сейчас эта компания является титульным спонсором команды, выступающей в электрическом классе МотоЕ и по сути принадлежащей Йохану Штигефельту, занимающему пост директора Yamaha SRT.

К тому же, по слухам, Штигефельт в межсезонье может из сотрудника команды превратиться в ее совладельца. Сейчас коллектив принадлежит компании, которая является владельцем автодрома в Сепанге (SRT расшифровывается как Sepang Racing Team) – однако в паддоке в последнее время циркулирует информация, что в ближайшие месяцы коллектив будет выкуплен Штигефельтом и нынешним руководителем команды Разланом Разали.

Став титульным партнером обновленного коллектива, WithU может одновременно пролоббировать кандидатуру итальянского пилота и обеспечить Довициозо зарплату, которую тот сочтет достойной.

Опыт трехкратного вице-чемпиона мира будет команде как нельзя кстати на фоне уже объявленного ухода из MotoGP Валентино Росси (который сейчас выступает за SRT) и планов коллектива по заключению контракта с Дарреном Биндером. 23-летний южноафриканец сейчас выступает в чемпионате Moto3 – и переход на гораздо более сложную, мощную и быструю технику MotoGP неизбежно потребует немало времени на адаптацию.

Таким образом, представители SRT в настоящий момент обсуждают с Довициозо контракт на 2022 год. Но если стороны договорятся, не исключено появление итальянца на старте уже в этом сезоне. Мало кто сомневается, что в следующем году место Виньялеса в заводской Yamaha займет Морбиделли. И не исключено, что после выздоровления итальянца (считается, что пилот должен быть готов к гонкам в сентябре) японская марка сразу или почти сразу предоставит ему возможность выйти на старт в составе заводского коллектива. В этом случае представители SRT будут более чем заинтересованы в оставшихся гонках сезона заявить не Кратчлоу или Диксона, а пилота, который будет выступать за команду в следующем году.

Кто же в итоге будет пилотировать мотоциклы Yamaha в осенних гонках – покажут прямые трансляции заездов на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Упоминавшаяся выше гонка в Сильверстоуне пройдет в следующие выходные.