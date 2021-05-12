Довициозо не собирается выступать в 2021 году по wild card
Итальянский ветеран еще не освоился за рулем Aprillia
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На этой неделе вице-чемпион MotoGP Андреа Довициозо провел вторые за сезон частные тесты с Aprillia. Итальянец пропускает нынешний чемпионат, так как не нашел себе места в команде.
Ожидается, что в 2022 году Довициозо станет боевым пилотом Aprillia, а сейчас мог бы выступить на отдельном этапе по wild card. Но сам гонщик этого не хочет.
«Мы ни о чем таком не говорили, потому что в планах были только эти тесты, – сказал Довициозо. – Я сразу ясно об этом говорил. Хотел провести два теста и сделал это. А потом уже поговорим о будущем.
Не думаю, что сейчас есть смысл говорить о гонках, такого плана у меня нет. Я пока не научился атаковать на этом байке, так что нечего думать об участии в гонке. Может, смогу провести еще какие-то тесты».
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Франции
|Пилоты
|Андреа Довициозо
|Автор
|Льюис Дункан