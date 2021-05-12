Довициозо не собирается выступать в 2021 году по wild card

На этой неделе вице-чемпион MotoGP Андреа Довициозо провел вторые за сезон частные тесты с Aprillia. Итальянец пропускает нынешний чемпионат, так как не нашел себе места в команде.

Ожидается, что в 2022 году Довициозо станет боевым пилотом Aprillia, а сейчас мог бы выступить на отдельном этапе по wild card. Но сам гонщик этого не хочет.

«Мы ни о чем таком не говорили, потому что в планах были только эти тесты, – сказал Довициозо. – Я сразу ясно об этом говорил. Хотел провести два теста и сделал это. А потом уже поговорим о будущем.

Не думаю, что сейчас есть смысл говорить о гонках, такого плана у меня нет. Я пока не научился атаковать на этом байке, так что нечего думать об участии в гонке. Может, смогу провести еще какие-то тесты».