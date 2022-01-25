Довициозо: Не хочу сейчас подписывать контракт на 2023 год

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Перед стартом сезона-2021 Андреа Довициозо не сумел договориться ни с одним из коллективов MotoGP и, казалось, остался за бортом чемпионата. Однако осенью итальянец заменил в Petronas SRT Франко Морбиделли, который в свою очередь перешел в заводскую команду Yamaha на место Маверика Виньялеса. Благодаря этим перестановкам Андреа сохранил свое место в уже «обновленном» коллективе, который в конце 2021-го расстался с титульным спонсором Petronas.

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Пока что у трехкратного вице-чемпиона мира подписан только однолетний контракт: по словам Андреа, это не является проблемой, поскольку он сам не знает, чем захочет заниматься в будущем.

«Прошлый год был очень странным, да и этот сильно не отличится, потому что у меня нет никакой программы на ближайшее время, – сказал Довициозо во время презентации байка RNF Racing. – Я проживу этот сезон так, будто он мой последний, поскольку не знаю, что произойдет дальше.

Все всегда основывается на результатах: если они хорошие, то проблем не будет. Сложности начинаются, когда результаты перестают впечатлять.

Но я полностью спокоен в этой ситуации. У меня нет контракта на следующий сезон, но я и не хочу его получать – я не знаю, чем мне захочется заняться».