Довициозо не был быстр на тестах и не хочет гоняться

Отказ Андреа Довициозо от выступлений в MotoGP стал одним из главных событий межсезонья. Многократный вице-чемпион мира не продлил контракт с командой Ducati, лидером которой был на протяжении нескольких сезонов – и не принял предложение другой итальянской марки, Aprilia.

Впрочем, уже по ходу сезона появилась информация, что итальянец договорился с Aprilia о тестовых заездах за рулем мотоцикла MotoGP. И эти тесты состоялись, причем они не были разовыми: Довициозо поработал с байком RS-GP на трех разных трассах – в Хересе, Муджелло и Мизано. Само собой, многие посчитали, что не за горами и возвращение итальянца на старт гонок. Однако, по словам нынешнего лидера Aprilia Алеша Эспаргаро, речи об этом не идет.

«Пока темп Довициозо был не слишком конкурентоспособным, – заявил испанец в интервью испанскому телеканалу DAZN. – И не похоже, что он так уж хочет вернуться в гонки. В целом я очень уважаю Андреа и даже могу считаться его фанатом – но ему было бы непросто в роли моего напарника.

Хотя я был бы очень рад иметь сильного товарища по команде. Ведь мы постоянно пробуем что-то новое – и на это приходится тратить время в том числе по ходу гоночного уик-энда. Сейчас в чемпионате перерыв, но Aprilia хочет, чтобы я поучаствовал в тестах и в испытаниях в аэродинамической трубе. Более сильный напарник позволил бы перераспределить эту нагрузку».

В настоящий момент Эспаргаро, занимающий 8-е место в общем зачете, по набранным очкам в 15 раз (61 против 4-х) опережает своего напарника Лоренцо Савадори.

Напомним, что все этапы чемпионата мира в прямом эфире показывают телеканал и видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Ближайший этап турнира пройдет в Австрии 6-8 августа.