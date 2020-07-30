Довициозо назвал Маркеса реальным претендентом на титул
По мнению гонщика Ducati, даже травма действующего чемпиона и две победы Фабио Куартараро вовсе не говорят, что судьба сезона MotoGP решена
Нынешний чемпионат в премьер-классе начался для Марка Маркеса с падения в первой гонки и перелома плечевой кости. Испанец попробовал вернуться на байк уже через неделю, но потерпел неудачу.
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Таким образом, за два первых Гран При гонщик Honda не заработал ни одного очка, тогда как Фабио Куартараро добился максимально возможного результата, дважды опередив соперников в Хересе.
Несмотря на это, Андреа Довициозо – главный соперник Маркеса в трех последних сезонах – выразил уверенность, что Марк и на этот раз не отдаст титул без борьбы.
«Надо посмотреть, в каком состоянии Марк приедет [на третий этап] в Брно и сможет ли он атаковать на 100 процентов, – сказал итальянец журналистам. – Возможно, у него сохранятся какие-mk ограничения. Это очень важный фактор.
За всю свою карьеру Марк допускал ошибки всего в одном сезоне [2015 года]. Если изучить его показатели, то он почти никогда не ошибается, когда ставит себе цель.
Поначалу я думал, что в этом году он уже не сможет претендовать на чемпионство. Но сейчас считаю, что у него по-прежнему есть шансы. Также важно будет посмотреть, как в Yamaha будут решать свои проблемы с моторами.
Это правда, у Куартараро уже 50 очков. и он точно будет очень быстр на всех трассах, но итог чемпионата, я полагаю, еще далеко не предрешен».
В первом Гран При из-за отказа двигателя из борьбы выбыл Валентино Росси, во втором – Франко Морбиделли. Также неполадки возникали по ходу тренировок.
Сезон MotoGP продолжится 7-9 августа этапом в Брно. Уик-энд в полном объеме можно будет увидеть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
Андреа Довициозо, Ducati Team
Фото: Ducati Corse
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|Автор
|Джейми Кляйн