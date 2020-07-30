Довициозо назвал Маркеса реальным претендентом на титул

Нынешний чемпионат в премьер-классе начался для Марка Маркеса с падения в первой гонки и перелома плечевой кости. Испанец попробовал вернуться на байк уже через неделю, но потерпел неудачу.

Таким образом, за два первых Гран При гонщик Honda не заработал ни одного очка, тогда как Фабио Куартараро добился максимально возможного результата, дважды опередив соперников в Хересе.

Несмотря на это, Андреа Довициозо – главный соперник Маркеса в трех последних сезонах – выразил уверенность, что Марк и на этот раз не отдаст титул без борьбы.

«Надо посмотреть, в каком состоянии Марк приедет [на третий этап] в Брно и сможет ли он атаковать на 100 процентов, – сказал итальянец журналистам. – Возможно, у него сохранятся какие-mk ограничения. Это очень важный фактор.

За всю свою карьеру Марк допускал ошибки всего в одном сезоне [2015 года]. Если изучить его показатели, то он почти никогда не ошибается, когда ставит себе цель.

Поначалу я думал, что в этом году он уже не сможет претендовать на чемпионство. Но сейчас считаю, что у него по-прежнему есть шансы. Также важно будет посмотреть, как в Yamaha будут решать свои проблемы с моторами.

Это правда, у Куартараро уже 50 очков. и он точно будет очень быстр на всех трассах, но итог чемпионата, я полагаю, еще далеко не предрешен».

В первом Гран При из-за отказа двигателя из борьбы выбыл Валентино Росси, во втором – Франко Морбиделли. Также неполадки возникали по ходу тренировок.

Сезон MotoGP продолжится 7-9 августа этапом в Брно. Уик-энд в полном объеме можно будет увидеть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».