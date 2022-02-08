Довициозо: На байках Yamaha быстр только Куартараро

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Перед 2021 годом Андреа Довициозо не сумел договориться ни с одним из коллективов MotoGP и пропустил большую часть сезона. Однако осенью итальянец заменил в Petronas SRT Франко Морбиделли, который в свою очередь перешел в заводскую команду Yamaha на место Маверика Виньялеса. Благодаря этим перестановкам Андреа сохранил свое место в уже «обновленном» коллективе, который в конце 2021-го расстался с титульным спонсором Petronas.

В прошлом году Довициозо впервые с 2012-го пересел с байка Ducati на Yamaha, и этот переход оказался не из простых. По всей видимости, в 2022-м трудности продолжатся: по итогам второго дня предсезонных тестов, которые прошли с 5 по 6 февраля, итальянец занял только 22-ю строчку и отстал от действующего чемпиона Фабио Куартараро практически на секунду.

Довициозо считает, что на данный момент только Куартараро может быть быстрым за рулем Yamaha. «Я недоволен своими скоростью и темпом, – рассказал Андреа. – Я думаю, что сейчас успешно управлять Yamaha можно только в том стиле, который использует Фабио, – особенно на торможении и при прохождении середины поворота. И скажу, что довольно тяжело быть быстрым, гоняясь в его манере.

Я пытался проанализировать данные, но копировать других пилотов непросто: ты можешь лишь понять, как они ездят, поскольку полностью перенести их стиль на себя просто невозможно».

Напомним, что ранее представители Yamaha рассказали, что в команде не очень довольны новым мотоциклом: по словам Куартараро, остальные производители сделали два шага вперед относительно байков прошлого года – в то время как Yamaha только «может, наполовину» улучшила свою технику.