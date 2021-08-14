Довициозо мог вернуться в MotoGP – но сам не захотел

Трехкратный вице-чемпион MotoGP Андреа Довициозо имел возможность выйти на старт Гран При Австрии, который в эти выходные проходит на трассе «Ред Булл Ринг». Однако итальянец сам не захотел возвращаться в число участников чемпионата мира. Об этом журналистам в паддоке австрийской трассы рассказал пилот команды Aprilia Алеш Эспаргаро.

Напомним, что после отказа Довициозо продлить свой контракт с заводской командой Ducati итальянец получил предложение от марки Aprilia – но ответил отказом и на него. Тем не менее, по ходу нынешнего сезона пилот не раз принимал участие в тестах боевых мотоциклов итальянского бренда. Многие предполагали, что это рано или поздно приведет к появлению Довициозо на старте гонки.

Между тем неделю назад на Гран При Штирии один из пилотов Aprilia – Лоренцо Савадори – сломал лодыжку в результате столкновения с мотоциклом Дани Педросы, оказавшимся на гоночной траектории после падения испанца. В результате Савадори был вынужден пропустить нынешний гоночный уик-энд. Довициозо с его опытом езды на мотоцикле Aprilia был логичной заменой своему соотечественнику – однако в итоге команда приняла решение выставить на этап только один байк.

«Я видел результаты тестов Дови и был бы более чем доволен, если бы Андреа стал моим напарником, – рассказал журналистам Эспаргаро. – Он продолжает настаивать, что хочет вернуться. Я же считаю его великолепным пилотом и ждал, что он примет вызов, если ему предоставится возможность выйти на трассу. И могу сказать, что, если бы он хотел стартовать в гонке на этих выходных – такая возможность была бы ему предоставлена».

Эспаргаро также не смог обойти стороной тему будущего Маверика Виньялеса. Двукратный бронзовый призер чемпион мира недавно объявил, что в конце года покинет заводскую команду Yamaha, за которую выступает пятый сезон. Точнее, выступал: накануне гоночного уик-энда коллектив принял решение отстранить своего пилота от участия в соревнованиях – у команды возникло подозрение, что в конце Гран При Штирии, заезжая на пит-лейн (чтобы прекратить борьбу в гонке), испанец специально раскручивал двигатель до отсечки с целью причинить силовому агрегату вред.

Популярно мнение, что именно Aprilia станет новым местом работы Виньялеса. И, как утверждают присуствующие на австрийской трассе, испанец, наблюдая за пятничными тренировками из-за отбойника, тщательно следил лишь за пилотажем Алеша Эспаргаро.

«Если Маверик придет в Aprilia, у него не будет проблем, – заявил Эспаргаро. – Атмосфера в команде великолепная, а со мной в качестве напарника он будет чувствовать себя лучше чем где бы то ни было. Понятно, что Aprilia сейчас ищет быстрого пилота. И в прошлые выходные у нас в боксах много говорили о Маверике. Думаю, и на этих выходных будут говорить не меньше. Что касается истории с мотором – мы все, бывает, делаем ошибки. Просто у Маверика сейчас непростые времена».

Напомним, что квалификацию и гонку MotoGP на Гран При Австрии можно увидеть в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Квалификация стартует в субботу в 15:10 по московскому времени, гонка – в 15:00 воскресенья.