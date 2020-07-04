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Довициозо готов взять паузу в выступлениях в MotoGP

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Довициозо готов взять паузу в выступлениях в MotoGP
Автор:
, Главный редактор
4 июл. 2020 г., 10:49

Вице-чемпион мира хочет подписать контракт на 2021 год – однако стороны пока не договорились о зарплате гонщика по итогам этого сезона

Переговоры между маркой Ducati и ее лучшим гонщиком Андреа Довициозо затянулись. По словам Симоне Батистеллы, менеджера итальянского пилота, стороны до сих пор обсуждают возможность снижения зарплаты Довициозо в этом году из-за коронавирусного кризиса. Хотя сравнительно недавно представители самой команды заявляли, что соответствующие нюансы уже урегулированы.

Батистелла также сообщил журналистам, что переговоры между командой и пилотом возобновятся, когда участники чемпионата мира проведут несколько первых гонок этого сезона. При этом менеджер допускает, что в случае неудачного исхода переговоров Довициозо может вообще отказаться о выступлений в MotoGP в 2021 году.

«Если его не устроят условия, он может взять паузу, – в частности рассказал Батистелла. – Андреа не думает об отставке, он в хорошей форме и уверен в своих силах, никаких пораженческих настроений. Но вариант уйти в отпуск на год рассматривается. У Андреа нет цели остаться в списке участников любой ценой, ему нужен по-настоящему интересный проект».

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Новый сезон MotoGP стартует 18-19 июля на трассе в Хересе. Как и в прошлом сезоне, видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» будет в прямом эфире транслировать квалификации и гонки как самой престижной категории, так и младших классов – Moto2, Moto3 и MotoE.

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Пилоты Андреа Довициозо В Магазин
Команды Ducati Team В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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