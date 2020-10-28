Довициозо близок к контракту тест-пилота Yamaha
В услугах итальянца заинтересованы три команды – однако соглашение с Yamaha выглядит наиболее вероятным
Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Андреа Довициозо является приход в заводскую команду Yamaha на роль тест-пилота. Такую информацию Motorsport.com получил из заслуживающих доверия источников.
В настоящий момент тест-пилотом Yamaha является трехкратный чемпион мира Хорхе Лоренсо – однако он с февраля испанец принимал участие в тестах всего четыре раза (непривычно редко для MotoGP) и вдобавок управлял только мотоциклом 2019 года. При этом на недавних тестах в Португалии на своем лучшем круге Лоренсо проиграл четыре секунды пилотам марки Aprilia, располагающим отнюдь не самым быстрым байком. Все это ставит под вопрос осмысленность использования гонщика в роли тест-пилота и его заинтересованность в испытательной работе.
Наряду с Yamaha интерес к Довициозо проявляли Honda и КТМ. Однако эти варианты выглядят менее вероятным. Итальянец рассчитывает, что сезон работы тест-пилотом станет прологом к возвращению в MotoGP в 2022 году – а также что работодатель позволит ему стартовать в других соревнованиях (к примеру, в мотокроссе). Но КТМ предпочитает продвигать собственных молодых протеже – а Honda не готова дать тест-пилоту возможность рисковать здоровьем в других гонках.
По словам Симоне Баттистеллы, менеджера Довициозо, окончательное решение о своей программе на 2021 год итальянец примет до конца этой недели.
Напомним, что этим летом Довициозо не смог договориться об условиях продолжения сотрудничества с Ducati, за которую выступал в предыдущие годы. На замену ему итальянская команда пригласила Джека Миллера, сейчас выступающего на мотоцикле Ducati за частную команду Pramac.
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Не исключено, что три последних гонки этого сезона станут для Довициозо последними в MotoGP. Какие результаты покажет в них итальянский гонщик – покажут прямые трансляции на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Ближайшая гонка пройдет на трассе в Валенсии 8 ноября.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Андреа Довициозо
|Команды
|Yamaha Factory Racing
|Автор
|Кирилл Качнов