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Довициозо близок к контракту тест-пилота Yamaha

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Довициозо близок к контракту тест-пилота Yamaha
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, Главный редактор

В услугах итальянца заинтересованы три команды – однако соглашение с Yamaha выглядит наиболее вероятным

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Андреа Довициозо является приход в заводскую команду Yamaha на роль тест-пилота. Такую информацию Motorsport.com получил из заслуживающих доверия источников.

В настоящий момент тест-пилотом Yamaha является трехкратный чемпион мира Хорхе Лоренсо – однако он с февраля испанец принимал участие в тестах всего четыре раза (непривычно редко для MotoGP) и вдобавок управлял только мотоциклом 2019 года. При этом на недавних тестах в Португалии на своем лучшем круге Лоренсо проиграл четыре секунды пилотам марки Aprilia, располагающим отнюдь не самым быстрым байком. Все это ставит под вопрос осмысленность использования гонщика в роли тест-пилота и его заинтересованность в испытательной работе.

Наряду с Yamaha интерес к Довициозо проявляли Honda и КТМ. Однако эти варианты выглядят менее вероятным. Итальянец рассчитывает, что сезон работы тест-пилотом станет прологом к возвращению в MotoGP в 2022 году – а также что работодатель позволит ему стартовать в других соревнованиях (к примеру, в мотокроссе). Но КТМ предпочитает продвигать собственных молодых протеже – а Honda не готова дать тест-пилоту возможность рисковать здоровьем в других гонках.

По словам Симоне Баттистеллы, менеджера Довициозо, окончательное решение о своей программе на 2021 год итальянец примет до конца этой недели.

Напомним, что этим летом Довициозо не смог договориться об условиях продолжения сотрудничества с Ducati, за которую выступал в предыдущие годы. На замену ему итальянская команда пригласила Джека Миллера, сейчас выступающего на мотоцикле Ducati за частную команду Pramac.

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Не исключено, что три последних гонки этого сезона станут для Довициозо последними в MotoGP. Какие результаты покажет в них итальянский гонщик – покажут прямые трансляции на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Ближайшая гонка пройдет на трассе в Валенсии 8 ноября.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Андреа Довициозо
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Кирилл Качнов

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