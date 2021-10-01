Дови вступился за юных гонщиков: Мы старше, но не взрослее

На прошлой неделе у участника MotoGP Маверика Виньялеса в аварии погиб двоюродный брат Дин Берта Виньялес. Он стал уже третьей жертвой мотоспорта с начала гонки, причем все трое были молодыми спортсменами младших серий.

Из-за этого в мотоспорте стали все чаще звучать разговоры о том, что нужно поднять минимальный уровень участников младших гоночных серий.

Однако по мнению Андреа Довициозо, который после ухода Валентино Росси станет самым возрастным участником MotoGP, не надо путать возраст и зрелость.

«Это не вопрос только одного гонщика, это комплексная проблема, которую нужно решать сообща спортсменам, судьям, архитекторам трасс, – сказал Довициозо о безопасности. – Ограничение возраста гонщиков является лишь одной из мер, которую можно обсуждать, но она мало что решает.

Сегодня и правда появилось много молодых спортсменов. Возможно, им не хватает опыта и мастерства, но я бы не сказал, что гонщики постарше демонстрируют более взрослое поведение. Так что я не стал бы принимать скоропостижных решений, не разобравшись в проблеме, что вовсе не означает, что меня не волнуют проблемы безопасности».

Ближайшая гонка MotoGP пройдет уже в эти выходные в американском Остине. В прямом эфире ее и квалификацию можно будет посмотреть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Маттео Нуньес