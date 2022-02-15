Дови рассказал, что он умеет делать лучше Куартараро

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С конца прошлого сезона Андреа Довициозо выступает на мотоцикле марки Yamaha за клиентскую команду, которая сейчас называется RNF. Пока он ни разу не смог показать своей прежней скорости, учитывая, что не так давно он был вице-чемпионом мира.

Довициозо пересел на Yamaha с Ducati, принципиально иного по конструкции мотоцикла. Однако после тестов в Индонезии он отказался признать это поводом для оправдания, заявив, что кое в чем он уже лучше понимает новую технику, нежели действующий чемпион, гонщик заводской команды Yamaha Фабио Куартараро.

«Профессиональный гонщик должен уметь быть быстрым на любом мотоцикле в независимости от того, подходит ли он его стилю вождения или нет, – цитирует Довициозо издание Speedweek.com. – Вот я, например, уже научился отлично тормозить на Yamaha. Я сейчас торможу лучше, чем Фабио Куартараро, а он делает это отлично. К сожалению, во всем остальном он пока меня быстрее.

В Мандалике, где проходили тесты, мои проблемы с управлением Yamaha стали более наглядны, так как на этой трассе приходится все время ехать на пределе. И все равно мое отставание с каждым днем становилось все меньше и меньше. Но мне еще многое предстоит улучшить в своей технике вождения».