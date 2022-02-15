Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Что это было? Гонщик MotoGP искупался в баке для мусора Следующая / Yamaha рассказала о попытках соперников переманить Куартараро
MotoGP / Февральские тесты в Индонезии Новости

Дови рассказал, что он умеет делать лучше Куартараро

По словам итальянского гонщика, у него лучше всех получается тормозить на байке Yamaha

Дови рассказал, что он умеет делать лучше Куартараро
Автор:
, Редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С конца прошлого сезона Андреа Довициозо выступает на мотоцикле марки Yamaha за клиентскую команду, которая сейчас называется RNF. Пока он ни разу не смог показать своей прежней скорости, учитывая, что не так давно он был вице-чемпионом мира.

Довициозо пересел на Yamaha с Ducati, принципиально иного по конструкции мотоцикла. Однако после тестов в Индонезии он отказался признать это поводом для оправдания, заявив, что кое в чем он уже лучше понимает новую технику, нежели действующий чемпион, гонщик заводской команды Yamaha Фабио Куартараро.

«Профессиональный гонщик должен уметь быть быстрым на любом мотоцикле в независимости от того, подходит ли он его стилю вождения или нет, – цитирует Довициозо издание Speedweek.com. – Вот я, например, уже научился отлично тормозить на Yamaha. Я сейчас торможу лучше, чем Фабио Куартараро, а он делает это отлично. К сожалению, во всем остальном он пока меня быстрее.

В Мандалике, где проходили тесты, мои проблемы с управлением Yamaha стали более наглядны, так как на этой трассе приходится все время ехать на пределе. И все равно мое отставание с каждым днем становилось все меньше и меньше. Но мне еще многое предстоит улучшить в своей технике вождения».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Что это было? Гонщик MotoGP искупался в баке для мусора
Предыдущая новость

Что это было? Гонщик MotoGP искупался в баке для мусора

Следующая новость

Yamaha рассказала о попытках соперников переманить Куартараро

Yamaha рассказала о попытках соперников переманить Куартараро
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Alfa Romeo неожиданно показала машину 2022 года Тесты Alfa Romeo во Фьорано
Формула 1

Alfa Romeo неожиданно показала машину 2022 года

Марко: В Honda нашли потерянную мощность
Формула 1

Марко: В Honda нашли потерянную мощность

Porsche показала фары машины для «Ле-Мана»
WEC

Porsche показала фары машины для «Ле-Мана»

Андреа Довициозо Больше от
Андреа Довициозо
Довициозо: На байках Yamaha быстр только Куартараро
MotoGP

Довициозо: На байках Yamaha быстр только Куартараро

Довициозо: Уйти в конце года? Легко!
MotoGP

Довициозо: Уйти в конце года? Легко!

Довициозо: Не хочу сейчас подписывать контракт на 2023 год
MotoGP

Довициозо: Не хочу сейчас подписывать контракт на 2023 год

Самое важное:

После жалоб гонщиков MotoGP на трассе в Индонезии поменяют асфальт
MotoGP MotoGP

После жалоб гонщиков MotoGP на трассе в Индонезии поменяют асфальт

Yamaha рассказала о попытках соперников переманить Куартараро
MotoGP MotoGP

Yamaha рассказала о попытках соперников переманить Куартараро

Дови рассказал, что он умеет делать лучше Куартараро
MotoGP MotoGP

Дови рассказал, что он умеет делать лучше Куартараро

Что это было? Гонщик MotoGP искупался в баке для мусора
MotoGP MotoGP

Что это было? Гонщик MotoGP искупался в баке для мусора

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.