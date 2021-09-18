Дови о гонке в Мизано: Это как зимние тесты

Андреа Довициозо в этот уик-энд вернулся в MotoGP в составе команды SRT на мотоцикле Yamaha образца 2019 года. В первой тренеровке в пятницу он стал последним, а во второй, которая проходила под дождем, показал 21-е время.

Довициозо впервые сел на мотоцикл Yamaha и к тому же пропустил большую часть сезона, так что его скорость можно объяснить. Сам он сравнил свое выступление на этом этапе с тестами.

«Сейчас я чувствую себя как на зимних тестах – сказал Довициозо. – Собственно, именно для этого я и решил выступить в этой гонке. На следующей неделе нас ждут тесты новых мотоциклов, но прежде мне нужно понять как едет старый.

У меня странные ощущения, это совсем другой мотоцикл, но он отличается в хорошую сторону. Мне кажется, Yamaha является самым большим и самым длинным байком в чемпионате и этим объясняется столь странная для меня управляемость. Но как только я сумею поехать быстрее, мое впечатление от мотоцикла изменится».

До конца сезона напарником Довициозо в SRT будет Валентино Росси. Он выступает на мотоцикле 2021 года и в пятницу был быстрее Андреа, показав 18-е и 16-е время.

«Мы говорили после первой и второй сессией – рассказал Росси. – Его комментарии касательно поведения мотоцикла были интересными и совпали с моими собственными ощущениями. При этом у Дови был другой байк, он требует иного стиля управления, особенно на входе в повороты. Там иначе нужно тормозить перед тем, как повернуть.

В любом случае было приятно поговорить с ним, так как Андреа очень опытный гонщик и очень методичный в том, что касается настроек. И это при том, что он впервые сел на этот байк и вообще пропустил довольно много времени».

Квалификация Гран При Сан-Марино стартует в 15:10 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Там же в воскресенье в 15:00 можно будет увидеть гонку.