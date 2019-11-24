Для Зарко освободилось место в MotoGP: Абрагам ушел из чемпионата
Официально о переходе французского гонщика в команду Avintia может быть объявлено уже в понедельник, пока же Карел Абрагам отказался от действующего контракта.
Чешский мотогонщик Карел Абрагам завершил карьеру в чемпионате MotoGP. Пост об этом был опубликован в официальном аккаунте автодрома в Брно в Facebook – эта трасса принадлежит отцу гонщика Карелу Абрагаму-старшему.
«Карел Абрагам объявил о завершении карьеры в MotoGP на встрече с болельщиками. Это грустный день для всех чешских фанатов. Мы ценим, что так долго могли поддерживать гонщика с чешской флагом на мотоцикле. Спасибо!», – говорится в сообщении.
Уход Абрагама, который недавно продлил контракт с Avintia, напрямую связан с желанием Ducati освободить место в составе своего сателлита для Жоана Зарко, который пока не определился с планами на следующий год. По ходу сезона-2019 Зарко был уволен из заводской команды KTM и провел три последние гонки с LCR Honda.
Как мы писали ранее, Зарко надеялся получить место Хорхе Лоренсо в заводской команде Honda, но после того, как там выбрали Алекса Маркеса, отправился на переговоры в Ducati. Там ему предложили выступать за клиентскую команду Aventia, что у самого Зарко не вызвало большого восторга.
Читайте также:
Тем не менее, уход Абрагама говорит, что стороны смогли прийти к согласию. По данным Crash.net, о контракте с Avintia может быть объявлено уже в понедельник на тестах в Хересе. Ducati станет уже четвертым мотоциклом, на котором будет выступать Зарко: он дебютировал в MotoGP на Yamaha, а прошлый сезон проездил на KTM и Honda.
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Карел Абрагам , Жоан Зарко
|Автор
|Сергей Иванов
Для Зарко освободилось место в MotoGP: Абрагам ушел из чемпионата
MotoGP Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта