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Директор «Сепанга» покинул пост ради MotoGP

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Директор «Сепанга» покинул пост ради MotoGP
Автор:
, Главный редактор
8 апр. 2020 г., 17:09

Разлан Разали решил сосредоточиться на руководстве гоночной командой, которая в прошлом сезоне привлекла к себе немалое внимание

Разлан Разали, до недавнего времени совмещавший должности генерального директора гоночной трассы в Сепанге и главы выступающей в MotoGP команды Petronas Yamaha SRT, покинул первый из этих постов.

Совмещение обязанностей не создавало конфликта интересов, так как упомянутый гоночный коллектив по сути является одним из подразделений автодрома в окрестностях Куала-Лумпура (даже название команды расшифровывается как Sepang Racing Team). Однако Разали предпочел сосредоточить свои усилия на управлении командой, которая в прошлом году привлекла к себе немало внимания благодаря яркому дебюту Фабио Куартараро.

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Разали занимал пост генерального директора «Сепанга» с 2008 года – и выпущенный автодромом пресс-релиз отмечает, что за годы работы менеджер смог увеличить коэффициент загрузки гоночной трассы до 94 %. Имя нового генерального директора уже определено – пост займет Азан Шафриман Ханиф, ранее работавший в компании Petronas и непосредственно вовлеченный в авто- и мотоспортивные проекты бренда.

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Серия Формула 1 , MotoGP
Автор Кирилл Качнов

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