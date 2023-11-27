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Ди Джанантонио проведет сезон-2024 в составе VR46

Сильная концовка сезона позволила итальянцу удержаться в премьер-классе MotoGP и получить контракт с командой Валентино Росси

Меган Уайт
Автор Меган Уайт
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Фабио Ди Джанантонио, Gresini Racing, победитель гонки

По ходу пятничных тренировок Гран При Катара – предпоследнего этапа MotoGP – главу VR46 Алессио Салюччи спросили, кем команда планирует заменить своего гонщика Луку Марини, если тот все же перейдет в Honda.

Отвечая на этот вопрос, итальянец исключил возможность сотрудничества с Фабио Ди Джаннантонио, который в тот момент был свободным агентом: его уволили из Gresini, чтобы освободить место для Марка Маркеса. 

Но затем Диджа, как зовут Фабио в паддоке, выдал серию отличных выступлений: спринт на трассе «Лосаил» он закончил вторым, главную гонку и вовсе выиграл, а неделю спустя в Валенсии прорвался с 11-го места на второе (хоть позже и потерял подиум из-за штрафа).

Такие результаты итальянца впечатлили VR46 – и в понедельник, вскоре после того, как Honda объявила о переходе Марини, команда Валентино Росси назвала своим гонщиком на сезон-2024 именно Ди Джаннантонио.

25-летний гонщик, завершивший минувший сезон премьер-класса на 12-й позиции, начнет работу со своей новой командой уже на этой неделе на тестах в Валенсии.

Фабио Ди Джаннантонио, с тим-менеджером VR46 Анхелем Нието и руководителем команды Алессио Салюччи

Фото: Media VR46

Фабио Ди Джаннантонио, с тим-менеджером VR46 Анхелем Нието и руководителем команды Алессио Салюччи

«Я рад присоединиться к столь сильному коллективу, где смогу многому научиться, – цитирует Ди Джаннантонио пресс-служба. – Вместе мы сможем многого добиться. 

Мне удалось здорово прибавить за два последних этапа сезона, и я уверен, что смогу и дальше становиться сильнее. Мне уже не терпится познакомиться с сотрудниками и приступить к работе на трассе». 

Таким образом, состав участников MotoGP на 2024 год теперь окончательно сформирован. 

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