Девяностые рулят. Как выглядели мотогонки в конце прошлого века
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23 февр. 2020 г., 06:00
Напряженная борьба, табачные спонсоры повсюду и рев моторов — таким был чемпионат мира MotoGP в девяностых годах прошлого века. Посмотрите на первый круг Гран При Венгрии-90 (видео вверху) и самые запомнившиеся эпизоды Гран При Австралии-91 (видео внизу)
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Кевин Шванц , Рэнди Мамола , Уэйн Рейни , Эдди Лоусон , Уэйн Гарднер , Нил Маккензи
Девяностые рулят. Как выглядели мотогонки в конце прошлого века
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