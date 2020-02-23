Девяностые рулят. Как выглядели мотогонки в конце прошлого века

MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Катара
Билеты
05 мар.
-
08 мар.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Таиланда
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
24 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Америк
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
38 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Аргентины
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
66 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Франции
Билеты
14 мая
-
17 мая
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Италии
Билеты
28 мая
-
31 мая
Следующее событие через
94 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Каталонии
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
101 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Германии
Билеты
18 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
115 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
TT Ассен
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
122 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Финляндии
Билеты
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
136 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
164 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
171 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Великобритании
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
185 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Сан-Марино
Билеты
10 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
199 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Арагона
Билеты
01 окт.
-
04 окт.
Следующее событие через
220 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Японии
Билеты
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
234 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австралии
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
242 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Малайзии
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
248 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Валенсии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
262 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Ностальгия

Девяностые рулят. Как выглядели мотогонки в конце прошлого века

Поделились
Комментарии
23 февр. 2020 г., 06:00

Напряженная борьба, табачные спонсоры повсюду и рев моторов — таким был чемпионат мира MotoGP в девяностых годах прошлого века. Посмотрите на первый круг Гран При Венгрии-90 (видео вверху) и самые запомнившиеся эпизоды Гран При Австралии-91 (видео внизу)

 

Читайте также:

 

Следующая новость
Aprilia показала расцветку для нового сезона MotoGP

Предыдущая новость

Aprilia показала расцветку для нового сезона MotoGP
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Кевин Шванц , Рэнди Мамола , Уэйн Рейни , Эдди Лоусон , Уэйн Гарднер , Нил Маккензи

База данных

Гран При Катара

Гран При Катара

5 мар. - 8 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

30 лет, а титулов нет. Как Риккардо, Боттас и Квят стали потерянным поколением

2
Формула 1

Ньюи: Новые правила – позор. Они делают GP1 из Формулы 1

3
Формула 1

Ферстаппен: У Ferrari проблемы, мы впереди них

4
Формула 1

Слухи: Аэродинамика Ferrari не сработала. На вторых тестах ее заменят

5
Формула 1

Хорнер выступил в защиту Racing Point и AlphaTauri

Последние видео

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP 01:57
MotoGP

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году 02:01
MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91 02:44
MotoGP

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91

Как будут выглядеть мотоциклы KTM и Tech3 в 2020 году 01:13
MotoGP

Как будут выглядеть мотоциклы KTM и Tech3 в 2020 году

Как Марк Маркес завоевал свой шестой титул в MotoGP 01:00
MotoGP

Как Марк Маркес завоевал свой шестой титул в MotoGP

Самое важное:

Девяностые рулят. Как выглядели мотогонки в конце прошлого века
MGP

Девяностые рулят. Как выглядели мотогонки в конце прошлого века

Aprilia показала расцветку для нового сезона MotoGP
MGP

Aprilia показала расцветку для нового сезона MotoGP

У Янноне почти не осталось шансов выступить в Гран При Катара
MGP

У Янноне почти не осталось шансов выступить в Гран При Катара

В MotoGP решили не отменять Гран При Таиланда несмотря на коронавирус
MGP

В MotoGP решили не отменять Гран При Таиланда несмотря на коронавирус

Honda продлила контракт с Маркесом до конца 2024 года
MGP

Honda продлила контракт с Маркесом до конца 2024 года

Расписание

MotoGP
  • MotoGP
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
5 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
14 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.