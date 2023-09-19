Дебютный визит MotoGP в Индию начался с визовых проблем
Гонщики и участники команд не смогли въехать в страну – проблемы коснулись даже Марка Маркеса
В этот уик-энд в календаре MotoGP запланирован первый в истории индийский этап – его принимает известная по национальным гонкам Ф1 трасса Будды в Нью-Дели.
Этап проходит на фоне традиционной для этих мест неспешности: работы по подготовке автодрома только-только завершились, а омологацию FIM еще только предстоит оформить.
Недавно Алеш Эспаргаро из Aprilia признался в интервью Motorsport.com, что гонщики премьер-класса едины в стремлении обеспечить свою безопасность, а потому дождутся официальной инспекции трассы в четверг – и только потом примут решение, выходить ли на старт.
Большая часть паддока собиралась прилететь в Индию во вторник (19 сентября), однако многих сотрудников команд не допустили на рейсы из-за отсутствия визы. В это число попали и оба гонщика заводской Honda, включая восьмикратного чемпиона мира Марка Маркеса.
Испанец написал об этом в социальных сетях. «Полет пришлось отложить, так как индийской визы до сих пор нет. Буду крутить педали», – гласит подпись под картинкой гонщика на горном велосипеде.
Марк выразил надежду, что сможет отправиться в Индию в среду.
Трасса в Нью-Дели
Фото: Sutton Images
Каким-то командам, как Ducati и Aprilia, уже удалось занять свои гаражи на трассе Будды и начать подготовку к этапу, другие пока не смогли преодолеть границу. Также проблемы возникли у представителей СМИ.
Как говорят инсайдеры, причиной проблем стала недобросовестная деятельность нескольких турагентств, как европейских, так и индийских.
Honda уже была вынуждена отменить запланированную на среду программу мероприятий. Ассоциация команд IRTA пообещала помочь участникам чемпионата – сейчас есть надежда, что Гран При удастся провести по изначальному расписанию.
Год назад старт Гран При Аргентины пришлось задержать из-за того, что грузовые самолеты с имуществом команд опоздали из-за поломки.
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