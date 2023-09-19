Дебютный визит MotoGP в Индию начался с визовых проблем

В этот уик-энд в календаре MotoGP запланирован первый в истории индийский этап – его принимает известная по национальным гонкам Ф1 трасса Будды в Нью-Дели.

Этап проходит на фоне традиционной для этих мест неспешности: работы по подготовке автодрома только-только завершились, а омологацию FIM еще только предстоит оформить.

Недавно Алеш Эспаргаро из Aprilia признался в интервью Motorsport.com, что гонщики премьер-класса едины в стремлении обеспечить свою безопасность, а потому дождутся официальной инспекции трассы в четверг – и только потом примут решение, выходить ли на старт.

Большая часть паддока собиралась прилететь в Индию во вторник (19 сентября), однако многих сотрудников команд не допустили на рейсы из-за отсутствия визы. В это число попали и оба гонщика заводской Honda, включая восьмикратного чемпиона мира Марка Маркеса.

Испанец написал об этом в социальных сетях. «Полет пришлось отложить, так как индийской визы до сих пор нет. Буду крутить педали», – гласит подпись под картинкой гонщика на горном велосипеде.

Марк выразил надежду, что сможет отправиться в Индию в среду.

Трасса в Нью-Дели Фото: Sutton Images

Каким-то командам, как Ducati и Aprilia, уже удалось занять свои гаражи на трассе Будды и начать подготовку к этапу, другие пока не смогли преодолеть границу. Также проблемы возникли у представителей СМИ.

Как говорят инсайдеры, причиной проблем стала недобросовестная деятельность нескольких турагентств, как европейских, так и индийских.

Honda уже была вынуждена отменить запланированную на среду программу мероприятий. Ассоциация команд IRTA пообещала помочь участникам чемпионата – сейчас есть надежда, что Гран При удастся провести по изначальному расписанию.

Год назад старт Гран При Аргентины пришлось задержать из-за того, что грузовые самолеты с имуществом команд опоздали из-за поломки.