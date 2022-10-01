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MotoGP / Гран При Таиланда Отчет о квалификации

Дебютант MotoGP принес команде Валентино Росси первый поул

Марко Беццекки стартует с поула, весь первый ряд у гонщиков на Ducati

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Дебютант MotoGP принес команде Валентино Росси первый поул
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Марко Беццекки выиграл квалификацию Гран При Тайланда чемпионата MotoGP. Это первый поул в карьере дебютанта в топ-классе и первая победа в квалификации MotoGP для команды VR46, которая принадлежит семикратному чемпиону Валентино Росси.

Беццекки показал лучшее время на последней минуте второго сегмента квалификации. Вместе с ним с первого ряда стартуют еще двое гонщиков на Ducati: Хорхе Мартин и Франческо Баньяя.

Лучшим из спортсменов на других байках стал лидер чемпионата Фабио Куартараро, который показал четвертое время. Марк Маркес стал восьмым, ожидаемо показав лучшее время из всех гонщиков на Honda.

По результатам трех практик в финал квалификации не смогли попасть в частности Марк Маркес и претендент на титул Алеш Эспаргаро. По ходу первого сегмента Маркес был очевидно быстрее всех соперников, а вот за второй результат поначалу боролись как раз Алеш Эспаргаро и Кэл Крачлоу. Однако на последних секундах на вторую строчку ворвался Мигель Оливейра.

Заезды прошли без происшествий, если не считать пары эффектных сейвов в исполнении Марка Маркеса, который, очевидно, испытывал проблемы со сцеплением передней шины. Это не мешало шестикратному чемпиону показывать очень неплохие круги, что заставляет думать, что Маркес вернул (или почти вернул) привычную для него великолепную форму.

Результаты финала квалификации

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Марко Беццекки Ducati 1'29.671  
2 Spain Хорхе Мартин Ducati 1'29.692 0.021
3 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'29.775 0.104
4 France Фабио Куартараро Yamaha 1'29.909 0.238
5 France Жоан Зарко Ducati 1'29.963 0.292
6 Italy Энеа Бастьянини Ducati 1'29.988 0.317
7 Australia Джек Миллер Ducati 1'30.106 0.435
8 Spain Марк Маркес Honda 1'30.133 0.462
9 Italy Лука Марини Ducati 1'30.214 0.543
10 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'30.337 0.666
11 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'30.485 0.814
12 South Africa Брэд Биндер KTM 1'30.542 0.871
Полные результаты

Результаты первого сегмента квалификации

Позиция Гонщик Мотоцикл Круги Время Отрыв
1 Spain Марк Маркес Honda 7 1'30.038  
2 Portugal Мигель Оливейра KTM 8 1'30.099 0.061
3 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 7 1'30.202 0.164
4 Italy Франко Морбиделли Yamaha 9 1'30.528 0.490
5 United Kingdom Кэл Кратчлоу Yamaha 8 1'30.542 0.504
6 Spain Рауль Фернандес KTM 8 1'30.566 0.528
7 Spain Маверик Виньялес Aprilia 7 1'30.578 0.540
8 Australia Реми Гарднер KTM 8 1'30.602 0.564
9 Spain Пол Эспаргаро Honda 7 1'30.641 0.603
10 Spain Алекс Маркес Honda 8 1'30.692 0.654
11 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 8 1'30.794 0.756
12 Japan Тецута Нагасима Honda 8 1'31.331 1.293
13 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 8 1'31.356 1.318
14 Italy Данило Петруччи Suzuki 8 1'31.604 1.566
Полные результаты
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