Дебютант MotoGP принес команде Валентино Росси первый поул
Марко Беццекки стартует с поула, весь первый ряд у гонщиков на Ducati
Марко Беццекки выиграл квалификацию Гран При Тайланда чемпионата MotoGP. Это первый поул в карьере дебютанта в топ-классе и первая победа в квалификации MotoGP для команды VR46, которая принадлежит семикратному чемпиону Валентино Росси.
Беццекки показал лучшее время на последней минуте второго сегмента квалификации. Вместе с ним с первого ряда стартуют еще двое гонщиков на Ducati: Хорхе Мартин и Франческо Баньяя.
Лучшим из спортсменов на других байках стал лидер чемпионата Фабио Куартараро, который показал четвертое время. Марк Маркес стал восьмым, ожидаемо показав лучшее время из всех гонщиков на Honda.
По результатам трех практик в финал квалификации не смогли попасть в частности Марк Маркес и претендент на титул Алеш Эспаргаро. По ходу первого сегмента Маркес был очевидно быстрее всех соперников, а вот за второй результат поначалу боролись как раз Алеш Эспаргаро и Кэл Крачлоу. Однако на последних секундах на вторую строчку ворвался Мигель Оливейра.
Заезды прошли без происшествий, если не считать пары эффектных сейвов в исполнении Марка Маркеса, который, очевидно, испытывал проблемы со сцеплением передней шины. Это не мешало шестикратному чемпиону показывать очень неплохие круги, что заставляет думать, что Маркес вернул (или почти вернул) привычную для него великолепную форму.
Результаты финала квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Марко Беццекки
|Ducati
|1'29.671
|2
|Хорхе Мартин
|Ducati
|1'29.692
|0.021
|3
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'29.775
|0.104
|4
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'29.909
|0.238
|5
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'29.963
|0.292
|6
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|1'29.988
|0.317
|7
|Джек Миллер
|Ducati
|1'30.106
|0.435
|8
|Марк Маркес
|Honda
|1'30.133
|0.462
|9
|Лука Марини
|Ducati
|1'30.214
|0.543
|10
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'30.337
|0.666
|11
|Мигель Оливейра
|KTM
|1'30.485
|0.814
|12
|Брэд Биндер
|KTM
|1'30.542
|0.871
|Полные результаты
Результаты первого сегмента квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Марк Маркес
|Honda
|7
|1'30.038
|2
|Мигель Оливейра
|KTM
|8
|1'30.099
|0.061
|3
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|7
|1'30.202
|0.164
|4
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|9
|1'30.528
|0.490
|5
|Кэл Кратчлоу
|Yamaha
|8
|1'30.542
|0.504
|6
|Рауль Фернандес
|KTM
|8
|1'30.566
|0.528
|7
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|7
|1'30.578
|0.540
|8
|Реми Гарднер
|KTM
|8
|1'30.602
|0.564
|9
|Пол Эспаргаро
|Honda
|7
|1'30.641
|0.603
|10
|Алекс Маркес
|Honda
|8
|1'30.692
|0.654
|11
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|8
|1'30.794
|0.756
|12
|Тецута Нагасима
|Honda
|8
|1'31.331
|1.293
|13
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|8
|1'31.356
|1.318
|14
|Данило Петруччи
|Suzuki
|8
|1'31.604
|1.566
|Полные результаты
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