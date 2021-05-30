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MotoGP Новость

Cудьи MotoGP дважды поменяли итоги гонки в Муджелло

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После финиша штрафы были выписаны двум призерам из трех. Забавно, что результаты заезда при этом не изменились

Cудьи MotoGP дважды поменяли итоги гонки в Муджелло

Главной интригой последних кругов недавно завершившегося мотоциклетного Гран При Италии стало сражение за 2-е место между Мигелем Оливейрой на КТМ и преследовавшим его Хоаном Миром на Suzuki. Действующий чемпион мира, к этому моменту отыгравший у соперников 6 позиций, казалось, располагал достаточной скоростью, чтобы навязать сопернику борьбу. Однако в итоге Мир провел за спиной Оливейры 6 кругов, так и не вступив с португальцем в плотное противоборство. Пилот КТМ пересек линию финиша вторым, гонщик Suzuki – 3-м.

Однако к моменту прибытия призеров в закрытый парк в итоговый протокол гонки были внесены изменения. Судьи зафиксировали, что в 5-м повороте Оливейра нарушил границы трассы – а в регламенте MotoGP на этот случай существует специальный пункт правил: если нарушение допускается на последнем круге, то карается перемещением на одну позицию вниз. Таким образом, Оливейра и Мир поменялись местами. Для португальца, впрочем, это не выглядело трагедией: его подиум в любом случае стал первым в сезоне для марки КТМ.

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Но пока оба пилота и выигравший гонку Фабио Куартараро обсуждали ход гонки, готовясь к церемонии награждения, пришла дополнительная информация. Как выяснилось, сразу следом за Оливейрой в том же самом месте границы трассы нарушил и его преследователь. Которому тут же был выписан аналогичный штраф. Таким образом, пилот КТМ вернулся на 2-ю позицию, а действующий чемпион мира вновь стал третьим. И на церемонии награждения гонщики получили именно те призы, на которые рассчитывали в момент пересечения финишной линии.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Мигель Оливейра , Хоан Мир
Команды Team Suzuki MotoGP , Red Bull KTM Factory Racing
Автор Кирилл Качнов

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