Cудьи MotoGP дважды поменяли итоги гонки в Муджелло
После финиша штрафы были выписаны двум призерам из трех. Забавно, что результаты заезда при этом не изменились
Главной интригой последних кругов недавно завершившегося мотоциклетного Гран При Италии стало сражение за 2-е место между Мигелем Оливейрой на КТМ и преследовавшим его Хоаном Миром на Suzuki. Действующий чемпион мира, к этому моменту отыгравший у соперников 6 позиций, казалось, располагал достаточной скоростью, чтобы навязать сопернику борьбу. Однако в итоге Мир провел за спиной Оливейры 6 кругов, так и не вступив с португальцем в плотное противоборство. Пилот КТМ пересек линию финиша вторым, гонщик Suzuki – 3-м.
Однако к моменту прибытия призеров в закрытый парк в итоговый протокол гонки были внесены изменения. Судьи зафиксировали, что в 5-м повороте Оливейра нарушил границы трассы – а в регламенте MotoGP на этот случай существует специальный пункт правил: если нарушение допускается на последнем круге, то карается перемещением на одну позицию вниз. Таким образом, Оливейра и Мир поменялись местами. Для португальца, впрочем, это не выглядело трагедией: его подиум в любом случае стал первым в сезоне для марки КТМ.
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Но пока оба пилота и выигравший гонку Фабио Куартараро обсуждали ход гонки, готовясь к церемонии награждения, пришла дополнительная информация. Как выяснилось, сразу следом за Оливейрой в том же самом месте границы трассы нарушил и его преследователь. Которому тут же был выписан аналогичный штраф. Таким образом, пилот КТМ вернулся на 2-ю позицию, а действующий чемпион мира вновь стал третьим. И на церемонии награждения гонщики получили именно те призы, на которые рассчитывали в момент пересечения финишной линии.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Мигель Оливейра , Хоан Мир
|Команды
|Team Suzuki MotoGP , Red Bull KTM Factory Racing
|Автор
|Кирилл Качнов