COVID оставил Виньялеса без гоночного инженера

В этот уик-энд в Катаре стартует новый сезон MotoGP. Сотрудники команд еще две недели назад съехались в Доху для тестов, после чего им рекомендовали оставаться в стране во избежание проблем с коронавирусом.

Несмотря на это, несколько дней назад из паддока стали доноситься слухи, будто глава гоночной бригады Маверика Виньялеса сдал положительный анализ на COVID.

В четверг сам испанский гонщик Yamaha подтвердил, что Гарсия действительно не сможет помогать ему как минимум в два ближайших дня, так как один из его предыдущих анализов вызвал у медиков вопросы. Но уже в среду инженер сдал новую пробу, которая оказалась «чистой».

«Случай с Эстебаном был и не положительным, и не отрицательным, – объяснил испанец, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Если я не ошибаюсь, правильно называть его реактивным.

Вчера он сдал новый анализ, уже отрицательный. Но должен будет оставаться на изоляции в отеле до вечера субботы.

28-го числа [в воскресенье] он сможет приехать на трассу ко времени гонки, но вся эта ситуация, конечно, вызывает у нас озабоченность.

Впрочем, проблемой я это не назову. Мы уже договорились, как Эстебан будет помогать нам из гостиницы».

Дополнение: по информации официального сайта MotoGP, точно такая же история произошла и с инженером гонщика LCR Алекса Маркеса.

Новый сезон MotoGP стартует в ближайший уик-энд. Увидеть в прямом эфире Гран При Катара и все последующие этапы можно будет на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images