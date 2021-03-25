COVID оставил Виньялеса без гоночного инженера

Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер
В этот уик-энд в Катаре стартует новый сезон MotoGP. Сотрудники команд еще две недели назад съехались в Доху для тестов, после чего им рекомендовали оставаться в стране во избежание проблем с коронавирусом.
Несмотря на это, несколько дней назад из паддока стали доноситься слухи, будто глава гоночной бригады Маверика Виньялеса сдал положительный анализ на COVID.
В четверг сам испанский гонщик Yamaha подтвердил, что Гарсия действительно не сможет помогать ему как минимум в два ближайших дня, так как один из его предыдущих анализов вызвал у медиков вопросы. Но уже в среду инженер сдал новую пробу, которая оказалась «чистой».
«Случай с Эстебаном был и не положительным, и не отрицательным, – объяснил испанец, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Если я не ошибаюсь, правильно называть его реактивным.
Вчера он сдал новый анализ, уже отрицательный. Но должен будет оставаться на изоляции в отеле до вечера субботы.
28-го числа [в воскресенье] он сможет приехать на трассу ко времени гонки, но вся эта ситуация, конечно, вызывает у нас озабоченность.
Впрочем, проблемой я это не назову. Мы уже договорились, как Эстебан будет помогать нам из гостиницы».
Дополнение: по информации официального сайта MotoGP, точно такая же история произошла и с инженером гонщика LCR Алекса Маркеса.
Новый сезон MotoGP стартует в ближайший уик-энд. Увидеть в прямом эфире Гран При Катара и все последующие этапы можно будет на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Брадль заменит Маркеса на этапах MotoGP в Катаре
MotoGP стартует в эти выходные на трассе в Катаре – и на «Моторспорт.ТВ». Где и зачем смотреть битву лучших мотогонщиков
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Катара
|Пилоты
|Маверик Виньялес
|Команды
|Yamaha Factory Racing
|Автор
|Льюис Дункан