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MotoGP / Гран При Катара / Новости

COVID оставил Виньялеса без гоночного инженера

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В лучшем случае Эстебан Гарсия сможет приступить к работе только в воскресенье

COVID оставил Виньялеса без гоночного инженера

В этот уик-энд в Катаре стартует новый сезон MotoGP. Сотрудники команд еще две недели назад съехались в Доху для тестов, после чего им рекомендовали оставаться в стране во избежание проблем с коронавирусом. 

Несмотря на это, несколько дней назад из паддока стали доноситься слухи, будто глава гоночной бригады Маверика Виньялеса сдал положительный анализ на COVID.

В четверг сам испанский гонщик Yamaha подтвердил, что Гарсия действительно не сможет помогать ему как минимум в два ближайших дня, так как один из его предыдущих анализов вызвал у медиков вопросы. Но уже в среду инженер сдал новую пробу, которая оказалась «чистой».

«Случай с Эстебаном был и не положительным, и не отрицательным, – объяснил испанец, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Если я не ошибаюсь, правильно называть его реактивным. 

Вчера он сдал новый анализ, уже отрицательный. Но должен будет оставаться на изоляции в отеле до вечера субботы. 

28-го числа [в воскресенье] он сможет приехать на трассу ко времени гонки, но вся эта ситуация, конечно, вызывает у нас озабоченность. 

Впрочем, проблемой я это не назову. Мы уже договорились, как Эстебан будет помогать нам из гостиницы».

Дополнение: по информации официального сайта MotoGP, точно такая же история произошла и с инженером гонщика LCR Алекса Маркеса. 

Новый сезон MotoGP стартует в ближайший уик-энд. Увидеть в прямом эфире Гран При Катара и все последующие этапы можно будет на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Катара
Пилоты Маверик Виньялес
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Льюис Дункан

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