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MotoGP / Февральские тесты в Индонезии Новость

Что это было? Гонщик MotoGP искупался в баке для мусора

В социальных сетях появилось довольно странное фото Алекса Ринса из Индонезии

Что это было? Гонщик MotoGP искупался в баке для мусора
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Участники MotoGP завершили трехдневную серию тестов на новой трассе «Мандалика». Заезды проходили в типичную для зимы на экваторе погоду – около 30 градусов, пасмурно и душно. 

После окончания сессии пресс-служба MotoGP опубликовала фото победителя трех Гран При Алекса Ринса, который принимает ванну… в баке для мусора. 

«Тесты закончены, время отдохнуть», – гласит пояснительная надпись. О качестве такого отдыха судить не беремся. 

 

Сезон-2021 сложился для Ринса неудачно: испанец часто падал и остался только 13-м в общем зачете. Он продолжит выступления за Suzuki в новом сезоне чемпионата. 

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