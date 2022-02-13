MotoGP / Февральские тесты в Индонезии Новость
Что это было? Гонщик MotoGP искупался в баке для мусора
В социальных сетях появилось довольно странное фото Алекса Ринса из Индонезии
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Участники MotoGP завершили трехдневную серию тестов на новой трассе «Мандалика». Заезды проходили в типичную для зимы на экваторе погоду – около 30 градусов, пасмурно и душно.
После окончания сессии пресс-служба MotoGP опубликовала фото победителя трех Гран При Алекса Ринса, который принимает ванну… в баке для мусора.
«Тесты закончены, время отдохнуть», – гласит пояснительная надпись. О качестве такого отдыха судить не беремся.
Сезон-2021 сложился для Ринса неудачно: испанец часто падал и остался только 13-м в общем зачете. Он продолжит выступления за Suzuki в новом сезоне чемпионата.
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Что это было? Гонщик MotoGP искупался в баке для мусора
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