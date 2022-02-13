Что это было? Гонщик MotoGP искупался в баке для мусора

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Участники MotoGP завершили трехдневную серию тестов на новой трассе «Мандалика». Заезды проходили в типичную для зимы на экваторе погоду – около 30 градусов, пасмурно и душно.

После окончания сессии пресс-служба MotoGP опубликовала фото победителя трех Гран При Алекса Ринса, который принимает ванну… в баке для мусора.

«Тесты закончены, время отдохнуть», – гласит пояснительная надпись. О качестве такого отдыха судить не беремся.

Сезон-2021 сложился для Ринса неудачно: испанец часто падал и остался только 13-м в общем зачете. Он продолжит выступления за Suzuki в новом сезоне чемпионата.