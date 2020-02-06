Что делает Марка Маркеса непобедимым?

В конце апреля 2018 года Кенни Робертс-младший сидел на трибунах автодрома обеих Америк в Остине и наблюдал за этапом MotoGP вместе со своим другом, бывшим чемпионом Moto2 Тони Элиасом. Началась гонка. Марк Маркес стартовал четвертым, в первом же повороте вышел на второе место, а к концу круга был первым. Робертс с Элиасом переглянулись.

После финиша гонки, в которой Маркес так и не уступил лидерства, оба зрителя признавались: такого мастерства на трассе никто из них прежде не видел. А ведь эти друзья поведали немало. Робертс-младший даже взял один титул в топ-классе чемпионата мира на тогда еще 500-кубовом байке. Но глядя на Маркеса, Кенни наверняка вспоминал не о собственных выступлениях, а… о своем отце, трехкратном чемпионе мира Кенни Робертсе-старшем.

Чемпионат мира по мотогонкам всегда был преимущественно европейским мероприятием. В 70-е годы прошлого века недосягаемой величиной в этом спорте считался восьмикратный чемпион, итальянец Джакомо Агостини. Он ездил филигранно, мастерски прописывая траекторию, проходя повороты на пределе сцепления шин. И трудно было представить, что к концу десятилетия в чемпионате появится американец, который изменит все.

Однако в 1978 году такой американец появился и стал первым гонщиком в истории, который выиграл титул в топ-классе в свой дебютный сезон. Повторить это достижение спустя десятилетия смог только Марк Маркес.

Старший Робертс начинал с гонок по грунтовым трассам. Приехав на чемпионат мира, он поразил всех в первом же повороте. Тогда все старались тормозить как можно позже, потом с ровной скоростью прописывали дугу и открывали газ только когда маневр был уже завершен. Робертс затормозил раньше, сбросил скорость сильнее, но уже в самом повороте потянул рукоятку газа, спровоцировал занос, заправляя байк в поворот, а чтобы удержать его выставил вбок колено. На выходе из поворота его скорость была выше, чем у всех соперников.

Рэнди Мамола, Кенни Робертс, Гран При Великобритании 1981 год Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

После того, как Робертс выиграл три титула подряд, его стиль управления байком был позаимствован всеми. Именно так ездили все мотогонщики с начала 80-х и до настоящего времени. Пока в MotoGP не пришел Марк Маркес.

После победы в Тайланде осенью 2019 года Маркес гарантировал себе шестой чемпионский титул. Для того, чтобы догнать Валентино Росси, ему осталось победить еще один раз, чтобы сравняться с Агостини – два раза. При этом Маркес очень молод: ему всего 26 лет. Достижения Росси и Агостини в столь юном возрасте были куда скромнее.

Валентино все еще удерживает лидерство по числу выигранных Гран При: он одержал 89 побед в 339 гонках. У Маркеса только 56 побед, но в 126 гонках! Испанец побеждает в 44% Гран При, Росси – только в 26%. Еще показательнее статистика подиумов: Маркес в 75% случаев финиширует в топ-3, Росси только в 60%.

2019 год вообще стал для Маркеса триумфальным. Испанец ни разу не финишировал ниже второго места, если не считать Остина, где по вине технической неисправности мотоцикла он упал.

Списать доминирование Маркеса на преимущества мотоциклов Honda не получается. Фактически, он в одиночку привел японскую марку к победе в командном зачете. Напарники Марка даже близко не показали его скорость. Для трехкратного чемпиона мира Хорхе Лоренсо контракт с Honda стал кошмаром, закончившимся досрочным завершением карьеры. Жоан Зарко и Штефан Брадль, которые подменяли Лоренсо, на Honda также не блеснули. А если посмотреть на результаты клиентских команд, то складывается впечатление, что Yamaha и вовсе быстрее.

Иными словами, статистика неумолимо свидетельствует о том, что в победе Маркеса виноват сам Маркес и не кто иной. И только на талант это достижение не спишешь. Постепенно в MotoGP утверждается мнение, что Марк – это второй Кенни Робертс, человек, который вновь меняет представление о том, как нужно управлять мотоциклом.

Чувство локтя

Чаще всего можно услышать слова о том, что Марк Маркес водит мотоцикл очень агрессивно. Это действительно так, но что собственно стоит за этим словом? Понятно, что речь не о движении по прямой, где каждый гонщик до упора выкручивает ручку газа. Речь именно об умении проходить повороты. И вот как это делает испанец.

Все начинается со входа в поворот. Выше уже говорилось, что со времен Кенни Робертса гонщики стали сильнее тормозить перед входом в поворот и раньше начинать ускорение на выходе.

Маркес, однако, делает это тоже своеобразно. Если Росси предпочитает максимально эффективное замедление в последний момент, задействуя в первую очередь передний тормоз, то Марк тормозит задним колесом, тем самым еще и провоцируя его к легкому заносу уже на входе в поворот, а не тогда, когда другие открывают газ.

Стиль вождения Маркеса уже получил свой главный эпитет: локтевой. Это легко увидеть, понаблюдав за трансляцией гонки. Все мотоциклисты до сих пор проходят повороты по системе Робертса: выставляя колено внутрь поворота. Маркес тоже так делает, но он также смещает внутрь и переднюю часть туловища, выставляя к асфальту еще и локоть.

Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

«Я не знаю, он таким родился или где-то этому научился, но Маркес запихивает себя между асфальтом и байком, спасая таким образом мотоцикл от падения», – восхищался Маркесом сам Росси.

В 2019 году на трассе в Муджело Маркес потерпел редкое для себя поражение: мощные байки Ducati за счет скорости на длинных итальянских прямых получили преимущество над Honda. После финиша победитель Данило Петручи радовался не только своему первому месту, сколько редкой возможности обогнать самого Маркеса.

«Его тело всегда находится ближе к земле, чем у любого другого гонщика, – рассказывал Петруччи в интервью Crash.net. – Он всегда первым касается трассы коленом и локтем. Это противоестественно. Обычно ты касаешься локтем трассы когда начинаешь падать и стараешься удержать мотоцикл. Это происходит, когда непосредственно поворот уже совершен. Маркес делает это раньше. Фактически он проходит каждый поворот в падении. Он на 10-15 сантиметров ближе к земле, чем другие, но он всегда успевает среагировать и удержать мотоцикл. Из-за этого его скорость в середине поворота выше».

«Представляете, что бы было, если бы он в такой ситуации не успевал бы реагировать и падал? – удивлялся Петруччи. – Тогда у него было бы очень много аварий и он никогда бы не выиграл ни одного титула».

На самом деле заслуга мотоцикла Honda в победах Маркеса все же есть: именно этот узкий байк позволяет накренять себя так, как ни один другой. Если, конечно, вы обладаете способностями Марка.

«Когда его переднее колесо уже скользит, он все равно держит крен, – объясняет Росси. – На наших байках Yamaha в момент проскальзывания переднего колеса, мотоцикл уже цепляется за асфальт и ты считай что упал. Подняться уже не удастся. А у него на Honda это получается».

Собственно, именно эта способность сохранять контроль над мотоциклом в казалось бы безвыходных ситуациях, за тысячные доли секунды до окончательного падения и отличает Маркеса. В 2019 году он несколько раз обновлял абсолютный рекорд максимального крена мотоцикла в повороте, сохраняя над ним контроль.

Андреа Довициозо, Ducati Team, Марк Маркес, Repsol Honda Team, и Алекс Ринс, Team Suzuki Ecstar Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

«Обычно в такой момент гонщик тут же падает, но Маркес научился не падать, а удерживать мотоцикл, – анализирует испанца россиянин Макар Юрченко. – Все гонщики MotoGP наклоняют мотоцикл примерно одинаково, я бы не сказал, что кто-то наклоняет больше, а кто-то меньше.

Свешиваются все по-разному. Кто-то тянется к асфальту верхней частью тела, кто-то больше локтем, кто-то больше плечами, кто-то головой, кто-то в основном коленом.

У Маркеса происходят рекордные показатели по наклону мотоцикла как раз таки в момент скольжения переднего колеса, а это уже совсем другая история. Это экстренные ситуации, ведь это происходит далеко не в каждом повороте и даже не на каждом круге и даже не в каждом выезде».

Так что же, Маркес – это надолго?

На первый взгляд все выглядит именно так. Испанцу уже пророчат звание как минимум десятикратного чемпиона, что опрокидывает все предыдущие достижения. И в 2019 году у Макса не было достойных соперников в чемпионате, не видно их и в 2020 году.

Однако дальше сказке может прийти конец и виной всему – молодые гонщики, которые уже учатся по системе самого Маркеса. Как показал пример Лоренсо, переучиваться состоявшимся спортсменам крайне сложно. А вот учиться с младших серий – вполне по силам. Благо стиль Маркеса известен уже не первый год.

Первым таким учеником может стать брат самого Марка Алекс Маркес, который с 2020 года будет его напарником. Но даже если Алекс окажется не столь талантлив, как его брат, в последующие годы в чемпионат придет еще множество новичков.

В MotoGP утверждают: в гонках на минибайках, с которых начинают молодые спортсмены, сейчас все стараются ездить как Маркес. И с учетом возраста Марка, с этим поколением гонщиков ему скоро предстоит встретиться на трассе.

В конце концов, сам Кенни Робертс выиграл всего три титула. Затем в чемпионат пришли новые гонщики, также с опытом вождения по грунтовым трассам и с той же манерой езды. И эпоха Робертса закончилась. Не ждет ли в скором времени то же Маркеса?