MotoGP
Новость

Босс Ducati: Маркес согласился выступать за нас бесплатно

Как рассказал спортивный директор Паоло Чиабатти, самый высокооплачиваемый гонщик MotoGP трех последних лет вообще не будет получать денег в 2024-м

Герман Гарсия Казанова
Автор Герман Гарсия Казанова
Updated
Марк Маркес, Repsol Honda Team

После 11 сезонов и шести титулов в составе Honda Марк Маркес окончательно разочаровался в ней – и начнет новый сезон премьер-класса на мотоцикле Ducati, причем поедет даже не за главную команду, а за сателлита Gresini.

Этот переход с самого начала сопровождали нетипичные на таком уровне события. Началось все с того, что еще до официального объявления о нем проговорился глава итальянцев Джиджи Далл'Инья. А теперь другой топ-менеджер, Паоло Чиабатти, раскрыл финансовые условия сотрудничества с Маркесом. 

«Я тоже не верил, что Honda отпустит его, – рассказал спортивный директор марки в интервью Moto.it. – Но вышло так, что он все же решился на переход. Полагаю, его убедили слова брата Алекса, который уже получил возможность познакомиться с нашими разработками для 2024 года. 

При этом, насколько я понимаю, Марк согласился выступать практически бесплатно».

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Интервьюер не поверил в такое и переспросил, но Чиабатти повторил: «Да-да, с нулевой зарплатой, хотя лучше все же уточнить в самой команде. Но его выбор был продиктован вовсе не экономическими факторами. 

Мы же можем гордиться, что Марк согласился: Ducati сейчас – это лучший мотоцикл для того, чтобы вновь сражаться на самом высоком уровне. Не стану скрывать, для нас самих это дополнительная сложность, ведь у нас уже есть Франческо Баньяя, Хорхе Мартин и Марко Бедзекки, которые ведут спор за титул. 

И нам, в каком-то смысле, уже не требуется дополнительная внутренняя конкуренция. Контролировать ее будет еще сложнее – но также это способ продвинуться еще дальше вперед».

Сам Маркес настоял, что подпишет контракт всего на год, чтобы оценить перспективы сотрудничества.

«В конце 2024 года истекут контракты почти всех заводских гонщиков, за исключением Брэда Биндера [из KTM], – напомнил Чиабатти. – На рынке пилотов откроются новые возможности, в том числе и в Ducati. У компании нет перед ним никаких обязательств, а переход Марка не предусматривает никакой конкретики на 2025-й. 

И вообще, если вы можете себе это представить, он договаривался с Gresini, а вовсе не напрямую с Ducati».

Ближайший этап MotoGP пройдет в уже эти выходные в Таиланде. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австралии
Герман Гарсия Казанова
Больше от
Герман Гарсия Казанова
Ринс заменит Морбиделли в составе Yamaha MotoGP с 2024 года

Ринс заменит Морбиделли в составе Yamaha MotoGP с 2024 года

MotoGP

Ринс заменит Морбиделли в составе Yamaha MotoGP с 2024 года Ринс заменит Морбиделли в составе Yamaha MotoGP с 2024 года

У Баньяи нашли перелом лодыжки – но гонщик решил продолжать сезон

У Баньяи нашли перелом лодыжки – но гонщик решил продолжать сезон

MotoGP
Гран При Италии

У Баньяи нашли перелом лодыжки – но гонщик решил продолжать сезон У Баньяи нашли перелом лодыжки – но гонщик решил продолжать сезон

Врачи допустили Маркеса к участию во французском этапе MotoGP

Врачи допустили Маркеса к участию во французском этапе MotoGP

MotoGP
Гран При Франции

Врачи допустили Маркеса к участию во французском этапе MotoGP Врачи допустили Маркеса к участию во французском этапе MotoGP

Марк Маркес
Больше от
Марк Маркес
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австралии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австралии

MotoGP
Гран При Австралии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австралии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австралии

Стартовая решетка спринта Гран При Австралии MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Австралии MotoGP

MotoGP
Гран При Австралии

Стартовая решетка спринта Гран При Австралии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Австралии MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индонезии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индонезии

MotoGP
Гран При Индонезии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индонезии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индонезии

Gresini Racing
Больше от
Gresini Racing
Официально: Марк Маркес расстанется с Honda, чтобы с 2024 года поехать за Gresini Ducati

Официально: Марк Маркес расстанется с Honda, чтобы с 2024 года поехать за Gresini Ducati

MotoGP

Официально: Марк Маркес расстанется с Honda, чтобы с 2024 года поехать за Gresini Ducati Официально: Марк Маркес расстанется с Honda, чтобы с 2024 года поехать за Gresini Ducati

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Японии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Японии

MotoGP
Гран При Японии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Японии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Японии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индии

MotoGP
Гран При Индии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индии

Самое важное:

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора

Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора

Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико

Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.