Босс Ducati: Маркес согласился выступать за нас бесплатно
Как рассказал спортивный директор Паоло Чиабатти, самый высокооплачиваемый гонщик MotoGP трех последних лет вообще не будет получать денег в 2024-м
После 11 сезонов и шести титулов в составе Honda Марк Маркес окончательно разочаровался в ней – и начнет новый сезон премьер-класса на мотоцикле Ducati, причем поедет даже не за главную команду, а за сателлита Gresini.
Этот переход с самого начала сопровождали нетипичные на таком уровне события. Началось все с того, что еще до официального объявления о нем проговорился глава итальянцев Джиджи Далл'Инья. А теперь другой топ-менеджер, Паоло Чиабатти, раскрыл финансовые условия сотрудничества с Маркесом.
«Я тоже не верил, что Honda отпустит его, – рассказал спортивный директор марки в интервью Moto.it. – Но вышло так, что он все же решился на переход. Полагаю, его убедили слова брата Алекса, который уже получил возможность познакомиться с нашими разработками для 2024 года.
При этом, насколько я понимаю, Марк согласился выступать практически бесплатно».
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Марк Маркес, Repsol Honda Team
Интервьюер не поверил в такое и переспросил, но Чиабатти повторил: «Да-да, с нулевой зарплатой, хотя лучше все же уточнить в самой команде. Но его выбор был продиктован вовсе не экономическими факторами.
Мы же можем гордиться, что Марк согласился: Ducati сейчас – это лучший мотоцикл для того, чтобы вновь сражаться на самом высоком уровне. Не стану скрывать, для нас самих это дополнительная сложность, ведь у нас уже есть Франческо Баньяя, Хорхе Мартин и Марко Бедзекки, которые ведут спор за титул.
И нам, в каком-то смысле, уже не требуется дополнительная внутренняя конкуренция. Контролировать ее будет еще сложнее – но также это способ продвинуться еще дальше вперед».
Сам Маркес настоял, что подпишет контракт всего на год, чтобы оценить перспективы сотрудничества.
«В конце 2024 года истекут контракты почти всех заводских гонщиков, за исключением Брэда Биндера [из KTM], – напомнил Чиабатти. – На рынке пилотов откроются новые возможности, в том числе и в Ducati. У компании нет перед ним никаких обязательств, а переход Марка не предусматривает никакой конкретики на 2025-й.
И вообще, если вы можете себе это представить, он договаривался с Gresini, а вовсе не напрямую с Ducati».
Ближайший этап MotoGP пройдет в уже эти выходные в Таиланде.
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