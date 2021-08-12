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MotoGP / Гран При Австрии Новости

Чемпион MotoGP сравнил Виньялеса с Месси

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Мир отказался комментировать конфликт Маверика с Yamaha

Чемпион MotoGP сравнил Виньялеса с Месси

Сегодня Yamaha отстранила Маверика Виньялеса от участия в Гран При Австрии заподозрив, что в прошлой гонке он сам портил свой мотоцикл, чтобы сойти с дистанции. Испанец выступает за Yamaha с 2017 года и выиграл с ней восемь гонок. 

Действующий чемпион MotoGP Жоан Мир сравнил разрыв пилота и команды с уходом футболиста Лионеля Месси из «Барселоны». Причины трансфера аргентинца в «ПСЖ» называют разные, зачастую далекие от официальной версии финансового фейр-плей.

«Это как ситуация с Месси, где никто не знает правды, – сказал Мир. – Так что я лучше не буду высказываться по вопросу, который знаю не очень хорошо. Мне жаль, что такая ситуация возникла. Ни Yamaha, ни Маверик ее не заслужили».

Незадолго до отстранения Виньялеса стало известно о его досрочном разрыве контракта с Yamaha в конце сезона.

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Yamaha сняла Виньялеса с Гран При Австрии за повреждение байка

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Yamaha сняла Виньялеса с Гран При Австрии за повреждение байка
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