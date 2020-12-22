Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
WRC
R
WRC
Ралли Монца
03 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Дакар
R
Дакар
Дакар
03 янв.
Следующее событие через
11 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
16 янв.
Следующее событие через
24 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Сантьяго II
17 янв.
Следующее событие через
25 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Реакция

Чемпион MotoGP: Маркеса ждет сложное возвращение в гонки

Поделились
Комментарии
Чемпион MotoGP: Маркеса ждет сложное возвращение в гонки
Автор:

По мнению знаменитого гонщика 500-кубовой категории, чем дольше Марк Маркес остается без практики, тем сложнее ему будет обрести прежнюю форму

Первая же гонка MotoGP в сезоне 2020 года закончилась для Марка Маркеса настоящей катастрофой: испанец упал, сломал руку, а из-за стремления поскорее вернуться в строй лечение потребовало сразу трех операций и до сих пор не ясно, когда гонщик Honda вообще сможет возобновить выступления. 

Читайте также:

Чемпион мира 1993 года Кевин Шванц рассказал, что столь продолжительные паузы очень вредят спортсменам, так как возвращение в форму занимает много времени.

«Когда я выступал сам, и по каким-то причинам приходилось пропускать гонку, в которой ехали все остальные, у меня всегда возникало одно и то же ощущение, – рассказал американец в интервью официальному сайту чемпионата. – Я чувствовал, что наверстать потерю получается, только если затратить втрое больше времени [чем было потеряно]». 

Он добавил: «Скажем, когда я выбывал на месяц, то потом долго не мог обрести нормальное физическое и психологическое состояние.

Внезапно ты оказываешься на пять секунд медленнее, так как твой мозг просто отвык от того, что все вокруг движется на скорости 200 миль/ч. Адаптация требует времени».

Kevin Schwantz

Сейчас Кевину Шванцу 56 лет

Фото: Suzuki Racing

При этом Шванц отметил, что Маркес обладает выдающимися качествами, потому наверняка его возвращение в спорт даже после столь долгой паузы все равно будет не таким сложных, как для кого-то другого в аналогичной ситуации.

«Ему будет непросто, пока он не проедет определенного числа кругов и по-настоящему освоиться с байком, – объяснил американец. – Но если и есть кто-то, кому по силам быстро вернуться на прежний уровень, это как раз Марк.

Но все же важно помнить, что это его первая по-настоящему серьезная травма в жизни. И, наверное, у него с детства не было столь долгого периода времени без езды на мотоцикле. 

А чем дольше ты не ездишь, тем сложнее возвращаться».

Новый сезон чемпионата мира MotoGP стартует в Катаре в последний уик-энд марта.

Читайте также:

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру

Предыдущая новость

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Кевин Шванц , Марк Маркес
Автор Марио Фрицше

Самое читаемое Сегодня

Анализ: за что Мазепина требуют выгнать из Формулы 1
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: за что Мазепина требуют выгнать из Формулы 1

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

Infiniti объявила об уходе из Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Infiniti объявила об уходе из Ф1

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams
Формула 1 Формула 1 / Новость

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams

«Он станет Боттасом Red Bull». Пересу предсказали сложности в новой команде
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Он станет Боттасом Red Bull». Пересу предсказали сложности в новой команде

Райкконен про 2020-й: Уже на тестах стало ясно, что все плохо
Формула 1 Формула 1 / Новость

Райкконен про 2020-й: Уже на тестах стало ясно, что все плохо

Гонщики Ф1 не включили Феттеля, Боттаса и Норриса в десятку лучших
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гонщики Ф1 не включили Феттеля, Боттаса и Норриса в десятку лучших

Ferrari создаст для Haas отдельный кластер в Маранелло
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari создаст для Haas отдельный кластер в Маранелло

Самое важное:

Чемпион MotoGP: Маркеса ждет сложное возвращение в гонки
MotoGP MotoGP / Реакция

Чемпион MotoGP: Маркеса ждет сложное возвращение в гонки

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру
MotoGP MotoGP / Новость

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру

На трассе в Барселоне переделают 10-й поворот
Формула 1 Формула 1 / Новость

На трассе в Барселоне переделают 10-й поворот

Педроса остался испытателем в KTM на 2021 год
MotoGP MotoGP / Новость

Педроса остался испытателем в KTM на 2021 год

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: за что Мазепина требуют выгнать из Формулы 1

1дн
2
Формула 1

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

1дн
3
Формула 1

Infiniti объявила об уходе из Ф1

4
Формула 1

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams

8мин
5
Формула 1

«Он станет Боттасом Red Bull». Пересу предсказали сложности в новой команде

Самое важное:

Чемпион MotoGP: Маркеса ждет сложное возвращение в гонки
MotoGP

Чемпион MotoGP: Маркеса ждет сложное возвращение в гонки

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру
MotoGP

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру

На трассе в Барселоне переделают 10-й поворот
Формула 1

На трассе в Барселоне переделают 10-й поворот

Педроса остался испытателем в KTM на 2021 год
MotoGP

Педроса остался испытателем в KTM на 2021 год

Маркеса выписали из больницы после третьей операции
MotoGP

Маркеса выписали из больницы после третьей операции

Последние видео

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP
3 нояб. 2020 г.

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP
8 авг. 2020 г.

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP
4 авг. 2020 г.

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP
27 июл. 2020 г.

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP
25 июл. 2020 г.

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.