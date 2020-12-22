Чемпион MotoGP: Маркеса ждет сложное возвращение в гонки

Первая же гонка MotoGP в сезоне 2020 года закончилась для Марка Маркеса настоящей катастрофой: испанец упал, сломал руку, а из-за стремления поскорее вернуться в строй лечение потребовало сразу трех операций и до сих пор не ясно, когда гонщик Honda вообще сможет возобновить выступления.

Чемпион мира 1993 года Кевин Шванц рассказал, что столь продолжительные паузы очень вредят спортсменам, так как возвращение в форму занимает много времени.

«Когда я выступал сам, и по каким-то причинам приходилось пропускать гонку, в которой ехали все остальные, у меня всегда возникало одно и то же ощущение, – рассказал американец в интервью официальному сайту чемпионата. – Я чувствовал, что наверстать потерю получается, только если затратить втрое больше времени [чем было потеряно]».

Он добавил: «Скажем, когда я выбывал на месяц, то потом долго не мог обрести нормальное физическое и психологическое состояние.

Внезапно ты оказываешься на пять секунд медленнее, так как твой мозг просто отвык от того, что все вокруг движется на скорости 200 миль/ч. Адаптация требует времени».

Сейчас Кевину Шванцу 56 лет Фото: Suzuki Racing

При этом Шванц отметил, что Маркес обладает выдающимися качествами, потому наверняка его возвращение в спорт даже после столь долгой паузы все равно будет не таким сложных, как для кого-то другого в аналогичной ситуации.

«Ему будет непросто, пока он не проедет определенного числа кругов и по-настоящему освоиться с байком, – объяснил американец. – Но если и есть кто-то, кому по силам быстро вернуться на прежний уровень, это как раз Марк.

Но все же важно помнить, что это его первая по-настоящему серьезная травма в жизни. И, наверное, у него с детства не было столь долгого периода времени без езды на мотоцикле.

А чем дольше ты не ездишь, тем сложнее возвращаться».

Новый сезон чемпионата мира MotoGP стартует в Катаре в последний уик-энд марта.