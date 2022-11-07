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В минувшее воскресенье в Валенсии Франческо Баньяя вписал свое имя в историю, став первым гонщиком Ducati, выигравшим титул чемпиона мира за 15 лет. Итальянец финишировал в решающей гонке девятым, но этого оказалось достаточно, чтобы стать сильнейшим в споре с Фабио Куартараро из Yamaha.

По пути к чемпионству Баньяя обновил несколько статистических достижений, одно из которых выглядит особенно впечатляющим. Никто и никогда еще не выигрывал титул в MotoGP, отставая по ходу сезона на 91 очко.

Такой дефицит стал следствием четвертого в сезоне падения на Гран При Германии (на верхнем фото). Став сильнейшим в Валенсии, гонщик признался, что в тот момент позволил себе отчаяние – правда, не очень долгое.

«После гонки на «Заксенринге» я просто потерял надежду, что смогу выиграть чемпионат, – признался Франческо. – Правда, всего на полчаса или час.

После этого я был твердо уверен, что шанс по-прежнему сохраняется.

В этом сезоне мы проделали невероятную работу, нам удалась потрясающая вторая половина сезона. Мы старались все анализировать и искать, в чем можем прибавить. Надо было понять, почему я падаю, почему допускаю так много ошибок. После этого дела и пошли на лад».

Он добавил: «Этап на "Заксенринге" стал самым сложным моментом сезона, так как там я был невероятно быстр [но упал]».

Чемпион MotoGP Франческо Баньяя, Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

«В Ле-Мане я тоже имел хорошие шансы выиграть и упал, – продолжил Баньяя. – Эти моменты позволили мне понять свои слабые места. Я был гонщиком с постоянными взлетами и падениями. Быстрый, но совершенно нестабильный.

Принять это было непросто. Но с того момента я согласился, что проблема существует – и начал стараться, чтобы стать сильнее».

Также итальянец признался, что совершенно недоволен своей гонкой в Валенсии, где столкнулся с Куартараро и финишировал только девятым.

Говоря о своих эмоциях, Франческо признался: «Я невероятно рад, так как в самой скверной гонке сезона пересекал линию финиша с особыми эмоциями. Я увидел, что мне показывают на доске слово чемпион". И все разом стало намного легче.

В тот момент я испытывал потрясающие ощущения. Это было непросто, в упорном сражении с Фабио я потерял один из открылков, после чего управление мотоциклом стало кошмаром.

Я отставал с каждым кругом, пытался защищаться, но это было невероятно сложно. Чтобы добраться до финиша, потребовалось очень много времени. Но я был горд за команду и за себя самого – то, что мы сделали, по-настоящему здорово».

Баньяя стал первым чемпионом в истории MotoGP, кто не смог финишировать в пяти гонках по ходу сезона, но все равно завоевал титул.