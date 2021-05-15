Чехарда с погодой едва не подарила Маркесу поул на гонке MotoGP в Ле-Мане. Но в итоге впереди две заводских Yamaha
Буквально за минуту до окончания квалификации три первых места занимали пилоты Honda. Однако потом все быстро изменилось...
Гонщики заводской команды Yamaha заняли два первых места в квалификации мотоциклетного Гран При Франции. Фабио Куартараро при этом на 0,08 с опередил своего напарника Маверика Виньялеса, завоевав третий поул подряд.
Главной темой уик-энда в Ле-Мане пока остается переменчивая погода: трасса была мокрой или подсыхающей по ходу трех из четырех тренировок. Не обошлась без изменений погоды и квалификация. Перед началом заездов прошел легкий дождь, и в первом сегменте пилоты сражались на подсыхающей трассе, начав заезд на дождевых шинах – а распределение первых 12-ти позиций на старте проходило уже исключительно с использованием сликов.
В нестандартных условиях оказались не вполне привычными и результаты. К примеру, неудачно начавший сезон Валентино Росси впервые с открывавшего сезон Гран При Катара попал во второй квалификационный сегмент (причем попал туда напрямую, по итогам тренировок). А лидер общего зачета – Франческо Баньяя из заводской команды Ducati – наоборот, впервые в сезоне оказался среди участников первого сегмента.
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Конкуренция в этой борьбе изначально предполагалась серьезная: ведь напрямую пробиться во второй сегмент не смогли, к примеру, и оба пилота чемпионской Suzuki. Однако подсыхающая трасса сделала сражение за две путевки в число 12-ти лучших сверхувлекательным. Пилоты один за другим улучшали время на круге – и в итоге лучшими оказались Лоренцо Савадори на Aprilia и Лука Марини на Ducati команды Avintia.
Примечательно, что для Сальвадори (который в этом сезоне не занимал на старте мест выше 20-го) квалификация началась с падения. К счастью для пилота, инцидент произошел неподалеку от стартовой прямой – поэтому гонщик Aprilia смог вернуться в боксы и выехать на трассу за рулем запасного мотоцикла. И не просто опередил всех остальных участников первого сегмента – даже Марини, показавший второй результат, отстал от Сальвадори на восемь десятых секунды! Пилоты Suzuki и Баньяя проиграли еще больше – и начнут воскресную гонку с 14-й, 15-й и 16-й позиций.
Борьба за поул оказалась еще более захватывающей. За две с половиной минуты до окончания второго сегмента над трассой снова заморосил дождь – и казалось, что улучшить времена никому уже не удастся. Причем в этот момент на первых трех строчках находились пилоты Honda во главе с недавно вернувшимся в гонки после травмы Марком Маркесом! Однако дождь быстро кончился, выглянувшее солнце быстро просушило трассу – и окончательно позиции в итоговом протоколе были распределены только на последних секундах сессии.
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Результаты второго сегмента
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|2
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|0.081
|0.081
|3
|Джек Миллер
|Ducati
|0.104
|0.023
|4
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|0.166
|0.062
|5
|Жоан Зарко
|Ducati
|0.277
|0.111
|6
|Марк Маркес
|Honda
|0.437
|0.160
|7
|Такааки Накагами
|Honda
|0.520
|0.083
|8
|Пол Эспаргаро
|Honda
|0.550
|0.030
|9
|Валентино Росси
|Yamaha
|0.791
|0.241
|10
|Мигель Оливейра
|KTM
|1.267
|0.476
|11
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|1.658
|0.391
|12
|Лука Марини
|Ducati
|1.665
|0.007
|Полные результаты
Результаты первого сегмента
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|2
|Лука Марини
|Ducati
|0.802
|0.802
|3
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|0.868
|0.066
|4
|Хоан Мир
|Suzuki
|0.872
|0.004
|5
|Алекс Ринс
|Suzuki
|0.973
|0.101
|6
|Франческо Баньяя
|Ducati
|0.980
|0.007
|7
|Данило Петруччи
|KTM
|1.307
|0.327
|8
|Икер Лекуона
|KTM
|1.774
|0.467
|9
|Алекс Маркес
|Honda
|2.596
|0.822
|10
|Эстеве Рабат
|Ducati
|3.040
|0.444
|11
|Брэд Биндер
|KTM
|3.361
|0.321
|12
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|3.573
|0.212
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Франции
|Автор
|Кирилл Качнов