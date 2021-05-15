Гонщики заводской команды Yamaha заняли два первых места в квалификации мотоциклетного Гран При Франции. Фабио Куартараро при этом на 0,08 с опередил своего напарника Маверика Виньялеса, завоевав третий поул подряд.

Главной темой уик-энда в Ле-Мане пока остается переменчивая погода: трасса была мокрой или подсыхающей по ходу трех из четырех тренировок. Не обошлась без изменений погоды и квалификация. Перед началом заездов прошел легкий дождь, и в первом сегменте пилоты сражались на подсыхающей трассе, начав заезд на дождевых шинах – а распределение первых 12-ти позиций на старте проходило уже исключительно с использованием сликов.

В нестандартных условиях оказались не вполне привычными и результаты. К примеру, неудачно начавший сезон Валентино Росси впервые с открывавшего сезон Гран При Катара попал во второй квалификационный сегмент (причем попал туда напрямую, по итогам тренировок). А лидер общего зачета – Франческо Баньяя из заводской команды Ducati – наоборот, впервые в сезоне оказался среди участников первого сегмента.

Конкуренция в этой борьбе изначально предполагалась серьезная: ведь напрямую пробиться во второй сегмент не смогли, к примеру, и оба пилота чемпионской Suzuki. Однако подсыхающая трасса сделала сражение за две путевки в число 12-ти лучших сверхувлекательным. Пилоты один за другим улучшали время на круге – и в итоге лучшими оказались Лоренцо Савадори на Aprilia и Лука Марини на Ducati команды Avintia.

Примечательно, что для Сальвадори (который в этом сезоне не занимал на старте мест выше 20-го) квалификация началась с падения. К счастью для пилота, инцидент произошел неподалеку от стартовой прямой – поэтому гонщик Aprilia смог вернуться в боксы и выехать на трассу за рулем запасного мотоцикла. И не просто опередил всех остальных участников первого сегмента – даже Марини, показавший второй результат, отстал от Сальвадори на восемь десятых секунды! Пилоты Suzuki и Баньяя проиграли еще больше – и начнут воскресную гонку с 14-й, 15-й и 16-й позиций.

Борьба за поул оказалась еще более захватывающей. За две с половиной минуты до окончания второго сегмента над трассой снова заморосил дождь – и казалось, что улучшить времена никому уже не удастся. Причем в этот момент на первых трех строчках находились пилоты Honda во главе с недавно вернувшимся в гонки после травмы Марком Маркесом! Однако дождь быстро кончился, выглянувшее солнце быстро просушило трассу – и окончательно позиции в итоговом протоколе были распределены только на последних секундах сессии.

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Результаты второго сегмента

Результаты первого сегмента