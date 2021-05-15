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MotoGP / Гран При Франции Отчет о квалификации

Чехарда с погодой едва не подарила Маркесу поул на гонке MotoGP в Ле-Мане. Но в итоге впереди две заводских Yamaha

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Буквально за минуту до окончания квалификации три первых места занимали пилоты Honda. Однако потом все быстро изменилось...

Чехарда с погодой едва не подарила Маркесу поул на гонке MotoGP в Ле-Мане. Но в итоге впереди две заводских Yamaha

Гонщики заводской команды Yamaha заняли два первых места в квалификации мотоциклетного Гран При Франции. Фабио Куартараро при этом на 0,08 с опередил своего напарника Маверика Виньялеса, завоевав третий поул подряд.

Главной темой уик-энда в Ле-Мане пока остается переменчивая погода: трасса была мокрой или подсыхающей по ходу трех из четырех тренировок. Не обошлась без изменений погоды и квалификация. Перед началом заездов прошел легкий дождь, и в первом сегменте пилоты сражались на подсыхающей трассе, начав заезд на дождевых шинах – а распределение первых 12-ти позиций на старте проходило уже исключительно с использованием сликов.

В нестандартных условиях оказались не вполне привычными и результаты. К примеру, неудачно начавший сезон Валентино Росси впервые с открывавшего сезон Гран При Катара попал во второй квалификационный сегмент (причем попал туда напрямую, по итогам тренировок). А лидер общего зачета – Франческо Баньяя из заводской команды Ducati – наоборот, впервые в сезоне оказался среди участников первого сегмента.

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Конкуренция в этой борьбе изначально предполагалась серьезная: ведь напрямую пробиться во второй сегмент не смогли, к примеру, и оба пилота чемпионской Suzuki. Однако подсыхающая трасса сделала сражение за две путевки в число 12-ти лучших сверхувлекательным. Пилоты один за другим улучшали время на круге – и в итоге лучшими оказались Лоренцо Савадори на Aprilia и Лука Марини на Ducati команды Avintia.

Примечательно, что для Сальвадори (который в этом сезоне не занимал на старте мест выше 20-го) квалификация началась с падения. К счастью для пилота, инцидент произошел неподалеку от стартовой прямой – поэтому гонщик Aprilia смог вернуться в боксы и выехать на трассу за рулем запасного мотоцикла. И не просто опередил всех остальных участников первого сегмента – даже Марини, показавший второй результат, отстал от Сальвадори на восемь десятых секунды! Пилоты Suzuki и Баньяя проиграли еще больше – и начнут воскресную гонку с 14-й, 15-й и 16-й позиций.

Борьба за поул оказалась еще более захватывающей. За две с половиной минуты до окончания второго сегмента над трассой снова заморосил дождь – и казалось, что улучшить времена никому уже не удастся. Причем в этот момент на первых трех строчках находились пилоты Honda во главе с недавно вернувшимся в гонки после травмы Марком Маркесом! Однако дождь быстро кончился, выглянувшее солнце быстро  просушило трассу – и окончательно позиции в итоговом протоколе были распределены только на последних секундах сессии.

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Результаты второго сегмента

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 France Фабио Куартараро Yamaha    
2 Spain Маверик Виньялес Yamaha 0.081 0.081
3 Australia Джек Миллер Ducati 0.104 0.023
4 Italy Франко Морбиделли Yamaha 0.166 0.062
5 France Жоан Зарко Ducati 0.277 0.111
6 Spain Марк Маркес Honda 0.437 0.160
7 Japan Такааки Накагами Honda 0.520 0.083
8 Spain Пол Эспаргаро Honda 0.550 0.030
9 Italy Валентино Росси Yamaha 0.791 0.241
10 Portugal Мигель Оливейра KTM 1.267 0.476
11 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 1.658 0.391
12 Italy Лука Марини Ducati 1.665 0.007
Полные результаты

Результаты первого сегмента

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 Italy Лоренцо Савадори Aprilia    
2 Italy Лука Марини Ducati 0.802 0.802
3 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 0.868 0.066
4 Spain Хоан Мир Suzuki 0.872 0.004
5 Spain Алекс Ринс Suzuki 0.973 0.101
6 Italy Франческо Баньяя Ducati 0.980 0.007
7 Italy Данило Петруччи KTM 1.307 0.327
8 Spain Икер Лекуона KTM 1.774 0.467
9 Spain Алекс Маркес Honda 2.596 0.822
10 Spain Эстеве Рабат Ducati 3.040 0.444
11 South Africa Брэд Биндер KTM 3.361 0.321
12 Italy Энеа Бастьянини Ducati 3.573 0.212
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Росси стал владельцем одной из команд MotoGP. Осталось выбрать для нее мотоцикл

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Франции
Автор Кирилл Качнов

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