Бывший тим-менеджер Ferrari впечатлил гонщика Aprilia в MotoGP

Ривола провел 20 лет в Формуле 1, работая с Minardi, прежде чем перешел в Toro Rosso/ D 2009 устроился в Ferrari в качестве спортивного директора, а потом возглавил Академию Ferrari, где, в частности, занимался карьерой Шарля Леклера.

В начале 2019-го Ривола стал генеральным директором гоночного подразделения Aprilia. Как отметил Пол Эспаргаро в конце сезона, Массимо внес серьезный вклад в работу команды.

«Думаю, что Массимо не смог сделать все, что планировал, – сказал Эспаргаро. – Потому что в новом месте сначала нужно разобраться, как все работает. Такого умного человека, как Массимо, все слушают, терпеливо ждут его решений. Просто требуется больше времени. Но я очень доволен, как он повлиял на команду в первый сезон. Команда стала намного серьезнее, обстановка в гараже теперь в десять раз профессиональнее, чем в другие сезоны.

Мы меняем имидж, теперь нам нужно изменить конкурентоспособность мотоцикла и результаты. Но это случится, потому что в этом году в Aprilia пришло больше инженеров, чем за последние лет десять».

Говоря о том, что Ривола принес в Aprilia из Ф1, Эспаргаро отметил важность встроенной в шлем радиосвязи с боксами на тестах в Хересе, когда возвращаясь с трассы он мог пообщаться со всеми инженерами.

«Мы попробовали пару вещей из Ф1, – сказал испанец. – Не на самом байке, а в подходе к работе. Думаю, они [в Ф1] гораздо лучше организованы, чем мы. Мы работали с тем, что касается связи, встраивали радио в шлем, чтобы предоставлять лучшую информацию инженерам, когда я еду в боксы. Мы пробуем разные идеи, которые более чем приветствуются.

На байке использование радио в гонках запрещено. В гараже это разрешено и мы этим пользовались и раньше. Теперь используем и на тестах, так что инженеры могут начинать работать немедленно, им не нужно читать отчеты.

Это всего лишь мелкие детали. Важно, чтобы байк был конкурентоспособным, но эти детали более чем приветствуются, потому что они облегчат жизнь инженерам».

В сезоне-2019 Aprilia заняла девятое место в зачете команд и последнее место среди производителей.