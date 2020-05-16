Бывший главный моторист Ferrari поможет Aprilia в MotoGP
Итальянская команда заручилась услугами Луки Марморини, который займется работой над новым двигателем
Имя Марморини хорошо известно тем поклонникам Ф1, кто застал период доминирования Михаэля Шумахера и Ferrari в гонках в начале XXI века. Тогда Лука входил в созданную Жаном Тодтом «дрим-тим», отвечая за разработку моторов.
Позже специалист работал в Toyota, а сейчас стал еще одним специалистом из Ф1, призванным усилить Aprilia. Ранее в итальянский коллектив уже перешли бывший менеджер Скудерии Массимо Ривола, специалист по аэродинамике Марко ди Лука и инженер-электронщик Стефано Ромео.
Именно Риволе, который занимает в Aprilia должность руководителя команды, принадлежит идея пригласить 59-летнего Марморини. Тот уже несколько месяцев помогал создавать новый мотор в качестве консультанта. Теперь стороны перешли к полноценному сотрудничеству.
В 2020 году Aprilia планирует построить новую версию двигателя V4, и бывшему инженеру Ф1 в этом проекте отдана ключевая роль.
Следить за тем, как появление Луки Марморини поможет прогрессу команды, можно с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ», которая будет вести прямые трансляции всех этапов чемпионата мира.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , MotoGP
|Пилоты
|Алеш Эспаргаро , Андреа Янноне В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин , Aprilia Racing Team
|Автор
|Франко Нуньес