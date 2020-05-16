Бывший главный моторист Ferrari поможет Aprilia в MotoGP

Имя Марморини хорошо известно тем поклонникам Ф1, кто застал период доминирования Михаэля Шумахера и Ferrari в гонках в начале XXI века. Тогда Лука входил в созданную Жаном Тодтом «дрим-тим», отвечая за разработку моторов.

Позже специалист работал в Toyota, а сейчас стал еще одним специалистом из Ф1, призванным усилить Aprilia. Ранее в итальянский коллектив уже перешли бывший менеджер Скудерии Массимо Ривола, специалист по аэродинамике Марко ди Лука и инженер-электронщик Стефано Ромео.

Именно Риволе, который занимает в Aprilia должность руководителя команды, принадлежит идея пригласить 59-летнего Марморини. Тот уже несколько месяцев помогал создавать новый мотор в качестве консультанта. Теперь стороны перешли к полноценному сотрудничеству.

В 2020 году Aprilia планирует построить новую версию двигателя V4, и бывшему инженеру Ф1 в этом проекте отдана ключевая роль.

Следить за тем, как появление Луки Марморини поможет прогрессу команды, можно с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ», которая будет вести прямые трансляции всех этапов чемпионата мира.