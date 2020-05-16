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Бывший главный моторист Ferrari поможет Aprilia в MotoGP

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Бывший главный моторист Ferrari поможет Aprilia в MotoGP
Автор:
, ответственный редактор
16 мая 2020 г., 14:55

Итальянская команда заручилась услугами Луки Марморини, который займется работой над новым двигателем

Имя Марморини хорошо известно тем поклонникам Ф1, кто застал период доминирования Михаэля Шумахера и Ferrari в гонках в начале XXI века. Тогда Лука входил в созданную Жаном Тодтом «дрим-тим», отвечая за разработку моторов. 

Позже специалист работал в Toyota, а сейчас стал еще одним специалистом из Ф1, призванным усилить Aprilia. Ранее в итальянский коллектив уже перешли бывший менеджер Скудерии Массимо Ривола, специалист по аэродинамике Марко ди Лука и инженер-электронщик Стефано Ромео. 

Именно Риволе, который занимает в Aprilia должность руководителя команды, принадлежит идея пригласить 59-летнего Марморини. Тот уже несколько месяцев помогал создавать новый мотор в качестве консультанта. Теперь стороны перешли к полноценному сотрудничеству.

В 2020 году Aprilia планирует построить новую версию двигателя V4, и бывшему инженеру Ф1 в этом проекте отдана ключевая роль.

Следить за тем, как появление Луки Марморини поможет прогрессу команды, можно с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ», которая будет вести прямые трансляции всех этапов чемпионата мира.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Пилоты Алеш Эспаргаро , Андреа Янноне В Магазин
Команды Ferrari В Магазин , Aprilia Racing Team
Автор Франко Нуньес

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