Бьяджи вернется в MotoGP? Директор Aprilia назвал его заменой Янноне
48-летний гонщик может выйти на старт Гран При Катара за команду Aprilia.
Макс Бьяджи покинул чемпионат MotoGP после 2005 года, так и не сумев выиграть титул в премьер-классе. С тех пор он дважды стал чемпионом в Супербайке, но ушел и из этого чемпионата в конце 2015-го.
Однако в 2020 году у 48-летнего Бьяджи неожиданно появился шанс вернуться в MotoGP. Он стал следствием ситуации вокруг гонщика Aprilia Андреа Янноне, у которого недавно подтвердился факт наличия допинга в организме.
Сам Янноне не теряет шанса оспорить дисквалификацию. Его адвокат настаивает на том, что допинг попал в кровь гонщика случайно. Однако есть шанс, что на старт первого Гран При нового сезона в Катаре Янноне допущен не будет, так как действие его лицензии приостановлено.
Одним из вариантов замены для команды мог бы стать чех Карел Абрагам, который в конце 2019 года потерял место в MotoGP. Однако технический директор Aprilia Романо Альбезиано неожиданно назвал других кандидатов.
«Абрагам связывался с нами после известий касательно Янноне, он действительно стремится вернуться в MotoGP, – заявил Альбезиано в интервью итальянскому изданию GPone. – Мы действительно об этом говорили, однако ничего конкретного решено не было. Не исключено также, что мы позовем Бьяджи или Лоренсо Савадори. Да, я могу подтвердить, что они оба являются для нас запасными кандидатами».
Сам Бьяджи в начале января вернулся за руль нового серийного супербайка Aprillia, проведя показательные тестовые заезды на «Сепанге» в рамках маркетингового мероприятия местного представительства марки. У себя в фейсбуке гонщик написал, что по-прежнему «очень быстр».
Гран При Катара пройдет 8-10 марта. Следить за ходом уик-энда во всех классах MotoGP вы можете с помощью видеоплатформы «Моторспорт ТВ», где будут в прямом эфира показаны все квалификации и гонки предстоящего сезона.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Макс Бьяджи
|Команды
|Aprilia Racing Team
|Автор
|Сергей Иванов
Бьяджи вернется в MotoGP? Директор Aprilia назвал его заменой Янноне
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