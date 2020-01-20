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MotoGP / Новость

Бьяджи опроверг слухи о возвращении в MotoGP на замену Янноне

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Бьяджи опроверг слухи о возвращении в MotoGP на замену Янноне
Автор:
20 янв. 2020 г., 11:06

Ветеран мотогонок и двукратный чемпион Супербайка исключил вероятность того, что выступит на предсезонных тестах вместо Андреа Янноне, который оказался замешан в допинговом скандале.

В конце прошлого года мотоциклетная федерация FIM приостановила действие гоночной лицензии Андреа Янноне из-за положительного результата допинг-теста. Сейчас адвокаты гонщика готовятся оспаривать это решение, однако это небыстрый процесс, потому существует реальная вероятность того, что команда Aprilia может остаться без гонщиков на предсезонных тестах и первых Гран При нового чемпионата.

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В качестве возможных кандидатов для замены Янноне на тестах в Aprilia называли бывшего гонщика Avintia Карела Абрагама, Лоренсо Савадори из Супербайка и 48-летнего Макса Бьяджи.

«Насколько мне известно, я не вернусь на байк на тестах MotoGP, – цитирует Бьяджи Crash. – Но мне нравится, когда мое присутствие востребовано. Даже если за этим не последует ничего серьезного, я всегда доступен для Aprilia».

Фаусто Грезини, босс Aprilia Racing Team Gresini, также невысоко оценил шансы на возвращение Бьяджи.  

«Было бы здорово увидеть Макса на нашем байке, но мы понимаем, что эта задача будет для него очень непростой, – сказал Грезини. – Мы не сомневаемся в его мастерстве и скорости, но одно дело садиться на мотоцикл для развлечения, а совсем другое – для столь важного дела, как тесты новой техники».

Если Янноне лишится возможности выступать в гонках, его место, скорее всего, займет тест-пилот команды Брэдли Смит. При этом Aprilia потребуется новый тестер, чтобы тот взял на себя обязанности Смита.

Предсезонные заезды MotoGP пройдут в два этапа – на «Сепанге» 7-9 февраля и в Катаре 22-24 февраля.

Новый сезон чемпионата мира откроет Гран При Катара пройдет 8-10 марта. Следить за ходом уик-энда во всех классах MotoGP вы можете с помощью видеоплатформы «Моторспорт ТВ», где будут в прямом эфира показаны квалификации и гонки предстоящего сезона.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Макс Бьяджи , Андреа Янноне В Магазин
Автор Денис Буденков

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5 мар. - 8 мар.

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