Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру

Валентино Росси являет собой уникальный пример спортивного долголетия. Предстоящий сезон станет для итальянца 26-м в MotoGP – многие его нынешние соперники еще даже не родились, когда «Доктор» уже поднимался на вершину подиума.

В следующем году Росси отметит свой 42-й день рождения. Он не одерживал побед с лета 2017 года, хотя и поднимался за прошедшее с того дня время на подиум десяти Гран При.

Прошедший сезон гонщик завершил лишь на 15-м месте в общем зачете, пропустив пару этапов из-за коронавируса.

Нынешний контракт Валентино с Yamaha рассчитан на один год, причем выступать он будет в составе сателлита SRT. Ветеран еще не говорил о дальнейших планах, однако многие полагают, что с 2022-го он переключится на роль босса своей команды VR46 – она сменит Esponsorama Racing, за которую в предстоящем чемпионате выступит сводный брат Росси Лука Марини.

Лука Марини, презентация ливреи Sky Racing Team VR46 Фото: SKY Racing Team VR46

Вопрос возраста своего соотечественника затронул Флавио Бриаторе – бывший глава Benetton и Renault, приводивший к титулам Михаэля Шумахера и Флавио Бриаторе.

«Валентино пора остановиться, – сказал он в интервью RadioRadio. – Мы хотим запомнить его великим чемпионом. Я бы посоветовал ему прекратить выступления. Ведь ты не можешь быть среди лидеров без быстрого байка».

Бриаторе добавил: «В какой-то момент возраст начинает сказываться».

Пример Росси является не единственным. В новом сезоне Формулы 1 на старт выйдут Кими Райкконен и Фернандо Алонсо – первому 41 год, второму – 39. В футболе продолжает карьеру ровесник Алонсо Златан Ибрагимович, который по-прежнему входит в число лучших игроков «Милана»

Бриаторе, которому сейчас 70 лет, считает сравнение с последним некорректным: «Ибрагимович – особенная история. Он посвятил спорту всю свою жизнь. И потом – одно дело, когда вы можете ушибить лодыжку, а другое – когда входите в поворот на скорости 300 км/ч и в случае ошибки попадаете в аварию».

Сам Росси регулярно отвечает на вопросы о том, когда планирует завершить карьеру. И еще ни разу он не назвал точной даты.

«Если я и покину MotoGP, то буду заниматься чем-то другим, но тоже опасным, – сказал Валентино по ходу нынешнего сезона. – Я хочу управлять гоночными машинами, выступить в Ле-Мане. Это тоже риск. Но сама профессия гонщика рискованна. Именно поэтому я не хочу ничего менять и продолжу выступления в следующем году».