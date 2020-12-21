Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
WRC
R
WRC
Ралли Монца
03 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Дакар
R
Дакар
Дакар
03 янв.
Следующее событие через
12 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
16 янв.
Следующее событие через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Сантьяго II
17 янв.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру

Поделились
Комментарии
Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру
Автор:
, журналист

Бывший босс нескольких команд Ф1 объяснил, почему в гонках не стоит выступать после определенного возраста

Валентино Росси являет собой уникальный пример спортивного долголетия. Предстоящий сезон станет для итальянца 26-м в MotoGP – многие его нынешние соперники еще даже не родились, когда «Доктор» уже поднимался на вершину подиума.

В следующем году Росси отметит свой 42-й день рождения. Он не одерживал побед с лета 2017 года, хотя и поднимался за прошедшее с того дня время на подиум десяти Гран При. 

Прошедший сезон гонщик завершил лишь на 15-м месте в общем зачете, пропустив пару этапов из-за коронавируса.

Нынешний контракт Валентино с Yamaha рассчитан на один год, причем выступать он будет в составе сателлита SRT. Ветеран еще не говорил о дальнейших планах, однако многие полагают, что с 2022-го он переключится на роль босса своей команды VR46 – она сменит Esponsorama Racing, за которую в предстоящем чемпионате выступит сводный брат Росси Лука Марини.

Лука Марини, презентация ливреи Sky Racing Team VR46

Лука Марини, презентация ливреи Sky Racing Team VR46

Фото: SKY Racing Team VR46

Вопрос возраста своего соотечественника затронул Флавио Бриаторе – бывший глава Benetton и Renault, приводивший к титулам Михаэля Шумахера и Флавио Бриаторе.

«Валентино пора остановиться, – сказал он в интервью RadioRadio. – Мы хотим запомнить его великим чемпионом. Я бы посоветовал ему прекратить выступления. Ведь ты не можешь быть среди лидеров без быстрого байка».

Бриаторе добавил: «В какой-то момент возраст начинает сказываться». 

Пример Росси является не единственным. В новом сезоне Формулы 1 на старт выйдут Кими Райкконен и Фернандо Алонсо – первому 41 год, второму – 39. В футболе продолжает карьеру ровесник Алонсо Златан Ибрагимович, который по-прежнему входит в число лучших игроков «Милана»

Бриаторе, которому сейчас 70 лет, считает сравнение с последним некорректным: «Ибрагимович – особенная история. Он посвятил спорту всю свою жизнь. И потом – одно дело, когда вы можете ушибить лодыжку, а другое – когда входите в поворот на скорости 300 км/ч и в случае ошибки попадаете в аварию». 

Сам Росси регулярно отвечает на вопросы о том, когда планирует завершить карьеру. И еще ни разу он не назвал точной даты. 

«Если я и покину MotoGP, то буду заниматься чем-то другим, но тоже опасным, – сказал Валентино по ходу нынешнего сезона. – Я хочу управлять гоночными машинами, выступить в Ле-Мане. Это тоже риск. Но сама профессия гонщика рискованна. Именно поэтому я не хочу ничего менять и продолжу выступления в следующем году».

Читайте также:

На трассе в Барселоне переделают 10-й поворот

Предыдущая новость

На трассе в Барселоне переделают 10-й поворот
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Пилоты Валентино Росси , Флавио Бриаторе
Автор Геральд Дирнбек

Самое читаемое Сегодня

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему

«Через пять гонок Мазепина отстранят». Прогноз голландского эксперта
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Через пять гонок Мазепина отстранят». Прогноз голландского эксперта

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру
MotoGP MotoGP / Новость

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру

Элбон: Не стану врать – мне больно
Формула 1 Формула 1 / Новость

Элбон: Не стану врать – мне больно

Когда ждать Шумахера-младшего в Ferrari? Бинотто назвал год
Формула 1 Формула 1 / Новость

Когда ждать Шумахера-младшего в Ferrari? Бинотто назвал год

Анализ: как Ferrari попробует избежать ошибок 2020 года
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: как Ferrari попробует избежать ошибок 2020 года

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тестах

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину

Самое важное:

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру
MotoGP MotoGP / Новость

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру

На трассе в Барселоне переделают 10-й поворот
Формула 1 Формула 1 / Новость

На трассе в Барселоне переделают 10-й поворот

Педроса остался испытателем в KTM на 2021 год
MotoGP MotoGP / Новость

Педроса остался испытателем в KTM на 2021 год

Маркеса выписали из больницы после третьей операции
MotoGP MotoGP / Новость

Маркеса выписали из больницы после третьей операции

Самое читаемое

1
Формула 1

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

2
Формула 1

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему

18ч
3
Формула 1

«Через пять гонок Мазепина отстранят». Прогноз голландского эксперта

1дн
4
MotoGP

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру

5
Формула 1

Элбон: Не стану врать – мне больно

19ч

Самое важное:

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру
MotoGP

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру

На трассе в Барселоне переделают 10-й поворот
Формула 1

На трассе в Барселоне переделают 10-й поворот

Педроса остался испытателем в KTM на 2021 год
MotoGP

Педроса остался испытателем в KTM на 2021 год

Маркеса выписали из больницы после третьей операции
MotoGP

Маркеса выписали из больницы после третьей операции

Росси: Японцы слушают тебя, но делают по-своему
MotoGP

Росси: Японцы слушают тебя, но делают по-своему

Последние видео

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP
3 нояб. 2020 г.

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP
8 авг. 2020 г.

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP
4 авг. 2020 г.

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP
27 июл. 2020 г.

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP
25 июл. 2020 г.

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.