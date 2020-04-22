Братья Маркесы весело сыграли в угадайку

Во время вынужденной паузы в гоночных чемпионатах одной из наиболее привлекательных площадок для болельщиков стал инстаграм-аккаунт марки безалкогольного пива Estrella Galicia 0.0. Поддержкой этого бренда пользуются не так много гонщиков – однако испанская марка активно привлекает их к созданию небанального контента.

В частности, в начале апреля Карлос Сайнс и его напарник Ландо Норрис участвовали наряду с другими пилотами в конкурсе на лучшую байку. Теперь братья Марк и Алекс Маркесы с подачи Estrella Galicia 0.0 сыграли в угадайку.

Вопросы были не сказать, чтоб сильно интересные: количество набранных очков, год открытия гоночной трассы, год установления того или иного достижения. Однако даже тем, кого вся эта статистика не слишком интересует, наверняка будет интересно посмотреть, как две звезды MotoGP веселятся, пререкаются и подкалывают друг друга.

Впрочем, из игры можно было почерпнуть и любопытную информацию: в частности, о том, что самым молодым победителем гонок в рамках чемпионата мира сейчас является турецкий пилот Кан Очу.