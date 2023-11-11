Брат Росси внезапно стал кандидатом на место Маркеса в Honda MotoGP
Интрига с тем, кто в 2024 году займет место Марка Маркеса, продолжает раскручиваться с новой силой – список потенциальных претендентов продолжает пополняться самыми неожиданными фамилиями
Шестикратный чемпион премьер-класса MotoGP Марк Маркес принял решение прервать многолетнее сотрудничество с Honda – и с будущего года начнет выступления за Gresini Ducati.
И если с будущим гонщика сейчас все уже ясно, то имя того, кому достанется его места, вызывает множество вопросов. Сложность для Honda в том, что контракт желательно заключить как можно быстрее, но достойных вариантов на рынке уже не осталось.
Поначалу говорили про Мигеля Оливейру, который сейчас гоняется за RNF Aprilia – но португальца не устроил однолетний контракт, который для команды был обязательным условием.
Затем главным кандидатом стал Фабио Ди Джаннантонио, которого Маркес заменит в Gresini. Однако по ходу Гран При Малайзии, который проходит в этот уик-энд, в паддок просочились весьма примечательные слухи.
Первый из них утверждал, будто в Honda заинтересовались победителем гонок Moto2 Фермином Альдегером. Однако уже в пятницу босс команды Альберто Пуч заявил в интервью DAZN, что такие разговоры совершенно безосновательны.
Вместо этого он очертил круг тех, кого Honda действительно хотела бы видеть у себя – кроме Ди Джаннантонио, это Пол Эспаргаро и, внезапно, Лука Марини.
Репортеры тотчас обратились к двум последним за комментариями. Эспаргаро однозначно заявил, что даже после потери места в пелотоне останется на 2024-й гонщиком-испытателем в KTM и не собирается в Honda.
А вот Марини явно был смущен расспросами. «Ну, вы знаете… У нас не было никаких переговоров… Сегодня, в пятницу, – неуверенно ответил сводный брат Валентино Росси, который сейчас выступает за семейную команду VR46. – А вообще, знаете что, поговорили бы вы лучше с моим менеджером».
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Марк Маркес, Repsol Honda Team, Лука Марини, VR46 Racing Team
Однако журналисты продолжили наседать на 26-летнего итальянца, и тот признался, что у него есть контракт на 2024 году, но в крайнем случае его реально разорвать.
«Это зависит от ситуации, – сказал Марини. – Нужно, чтобы многие факторы сложились вместе. Сейчас у меня позитивные ощущения, я смог очень серьезно прибавить по ходу этого сезона. В следующем году моей целью является регулярная борьба за подиум, и я сделаю все возможное, чтобы этого добиться».
Honda в нынешнем сезоне MotoGP выглядит крайне неубедительно, значительно уступая Ducati Марини.
«Это правда, – согласился Лука. – В то же время, выступать за заводскую команду, иметь возможность общаться с инженерами и выбирать то направление развития, которое подходит именно тебе, это совершенно особая история.
Я знаю, что у Ducati сейчас фантастический мотоцикл, который работает в любых условиях, а команда отлично работает. Но мне, как и любому гонщику, хочется выступать за фирменный коллектив. Впрочем, делать это нужно в правильный момент в правильной ситуации».
Ди Джаннантонио, в свою очередь, отказался от комментариев, сказав, что занят своими текущими выступлениями и не готов обсуждать сплетни, которые активно разносят СМИ.
Лука Марини не одержал за карьеру ни одной победы в премьер-классе MotoGP. В нынешнем сезоне он финишировал вторым в Остине и занимает восьмое место в общем зачете – в два раза отставая по очкам от своего напарники Марко Бедзекки.
Стартовая решетка спринта Гран При Малайзии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Малайзии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Малайзии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Таиланда MotoGP
Стартовая решетка Гран При Таиланда MotoGP Стартовая решетка Гран При Таиланда MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Таиланда MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Таиланда MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Таиланда MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Таиланда
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Таиланда Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Таиланда
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австралии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австралии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австралии
Стартовая решетка спринта Гран При Австралии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Австралии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Австралии MotoGP
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