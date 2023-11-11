Брат Росси внезапно стал кандидатом на место Маркеса в Honda MotoGP

Шестикратный чемпион премьер-класса MotoGP Марк Маркес принял решение прервать многолетнее сотрудничество с Honda – и с будущего года начнет выступления за Gresini Ducati.

И если с будущим гонщика сейчас все уже ясно, то имя того, кому достанется его места, вызывает множество вопросов. Сложность для Honda в том, что контракт желательно заключить как можно быстрее, но достойных вариантов на рынке уже не осталось.

Поначалу говорили про Мигеля Оливейру, который сейчас гоняется за RNF Aprilia – но португальца не устроил однолетний контракт, который для команды был обязательным условием.

Затем главным кандидатом стал Фабио Ди Джаннантонио, которого Маркес заменит в Gresini. Однако по ходу Гран При Малайзии, который проходит в этот уик-энд, в паддок просочились весьма примечательные слухи.

Первый из них утверждал, будто в Honda заинтересовались победителем гонок Moto2 Фермином Альдегером. Однако уже в пятницу босс команды Альберто Пуч заявил в интервью DAZN, что такие разговоры совершенно безосновательны.

Вместо этого он очертил круг тех, кого Honda действительно хотела бы видеть у себя – кроме Ди Джаннантонио, это Пол Эспаргаро и, внезапно, Лука Марини.

Репортеры тотчас обратились к двум последним за комментариями. Эспаргаро однозначно заявил, что даже после потери места в пелотоне останется на 2024-й гонщиком-испытателем в KTM и не собирается в Honda.

А вот Марини явно был смущен расспросами. «Ну, вы знаете… У нас не было никаких переговоров… Сегодня, в пятницу, – неуверенно ответил сводный брат Валентино Росси, который сейчас выступает за семейную команду VR46. – А вообще, знаете что, поговорили бы вы лучше с моим менеджером».

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images Марк Маркес, Repsol Honda Team, Лука Марини, VR46 Racing Team

Однако журналисты продолжили наседать на 26-летнего итальянца, и тот признался, что у него есть контракт на 2024 году, но в крайнем случае его реально разорвать.

«Это зависит от ситуации, – сказал Марини. – Нужно, чтобы многие факторы сложились вместе. Сейчас у меня позитивные ощущения, я смог очень серьезно прибавить по ходу этого сезона. В следующем году моей целью является регулярная борьба за подиум, и я сделаю все возможное, чтобы этого добиться».

Honda в нынешнем сезоне MotoGP выглядит крайне неубедительно, значительно уступая Ducati Марини.

«Это правда, – согласился Лука. – В то же время, выступать за заводскую команду, иметь возможность общаться с инженерами и выбирать то направление развития, которое подходит именно тебе, это совершенно особая история.

Я знаю, что у Ducati сейчас фантастический мотоцикл, который работает в любых условиях, а команда отлично работает. Но мне, как и любому гонщику, хочется выступать за фирменный коллектив. Впрочем, делать это нужно в правильный момент в правильной ситуации».

Ди Джаннантонио, в свою очередь, отказался от комментариев, сказав, что занят своими текущими выступлениями и не готов обсуждать сплетни, которые активно разносят СМИ.

Лука Марини не одержал за карьеру ни одной победы в премьер-классе MotoGP. В нынешнем сезоне он финишировал вторым в Остине и занимает восьмое место в общем зачете – в два раза отставая по очкам от своего напарники Марко Бедзекки.