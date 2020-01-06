Брат 2: заслуживает ли Алекс Маркес место рядом с Марком?

Сезон MotoGP 2019 года закончился неожиданным сообщением: Алекс Маркес, брат Марка Маркеса, подписал контракт с заводской командой Honda и со следующего года станет напарником шестикратного чемпиона мира. Эта новость многим показалась неожиданной, по крайней мере в начале прошедшего сезона никто не предполагал такого развития событий. Однако если присмотреться, то выбор, сделанный руководителем команды Альберто Пучем, становится не просто понятен, а даже очевиден.

Разговоры о том, что у Марка в следующем сезоне может смениться напарник, велись еще с весны прошлого года. В конце 2018 года в заводскую команду Honda пришел трехкратный чемпион Хорхе Лоренсо. И с первых же Гран При он показал полную неспособность адаптировать свой стиль вождения к особенностям японского мотоцикла.

Лоренсо изначально подписал с Honda контракт на два года. Однако еще в мае появились разговоры о его возможном досрочном прекращении, правда регулярно опровергаемые как самим Лоренсо, так и Пучем. После того, как Лоренсо в Ассене получил травму позвоночника и пропустил четыре гонки, о его уходе заговорили уже в полную силу.

Однако даже тогда об Алексе Маркесе мало кто вспоминал. Младший брат шестикратного чемпиона MotoGP на тот момент мог похвастаться титулом в Moto3 и контрактом в Moto2 на 2020 год. Да, он считался главным претендентом на титул в Moto2 2019 года, но во-первых, путь к победе в серии занял у Алекса многовато времени (пять лет), а во-вторых, этот титул еще предстояло завоевать.

При этом казалось, что в самом MotoGP есть гонщики и опытнее, и, возможно, быстрее Алекса Маркеса. Были успешные новички вроде Хоана Мира или Фабио Куартараро. Был потерявший место в KTM Жоан Зарко, который очевидно желал оказаться на месте Лоренсо.

Наконец, был Такааки Накагами, который за рулем клиентской команды LCR Honda уже показал, что способен ладить с японским мотоциклом. В его пользу говорил и тот факт, что японскому концерну традиционно хочется и в седле видеть гонщика-японца.

Что же не устроило команду Honda?

Даже когда Алекс Маркес наконец выиграл чемпионат Moto2, о нем все равно вспоминали скорее в контексте схемы Алекса в LCR, а Накагами – в заводскую команду.

Однако перевод Накагами означал бы, что Honda пришлось бы как-то компенсировать LCR их потери от спонсорских поступлений, которые приносит японец. А доверие к Пучу в области распоряжения финансами после истории с Лоренсо (который обошелся для Honda не бесплатно) и так оказалось подорвано.

Оставался Зарко: один из лучших молодых пилотов 2017 и 2018 годов. После разрыва с KTM в середине года, француз устроился в LCR на оставшиеся три гонки, чтобы травмированный Накагами мог подлечиться. И как сам Зарко признавался, узнав, что Лоренсо уходит, он решил, что место рядом с Маркесом у него в кармане.

Увы, Зарко ждало большое разочарование.

Для начала сам француз не показал себя на байке Honda ощутимым молодцом. Из трех гонок две закончились для него авариями, но это еще можно было бы списать на случайность. Однако в оставшейся он вполне уверенно проиграл своему временному напарнику Кэлу Кратчлоу.

Алекс Маркес, Marc VDS Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Уступил он Кратчлоу и в квалификациях, во всех трех. Кто-то может сказать, что это как раз нормально: Зарко только что сел на новый для него мотоцикл, не успел с ним пообвыкнуться и в целом не опозорился как тот же Лоренсо.

Нормально, но не более. А для того, чтобы закрепиться в заводской команде Honda этого оказалось мало. Требовалось уже прыгать выше головы, с чем Жоан как раз и не справился.

На самом деле именно неудачи Зарко и Лоренсо более всего сыграли на руку Алексу Маркесу. Потому что и Зарко, и Лоренсо лучше всего выступали на мотоциклах Yamaha. А пересев на байки с моторами V4 (у Honda и KTM именно такие) не смогли повторить свой результат.

Как известно, переучиваться сложнее, чем учиться. Мотоцикл Honda – один из самых сложных в управлении. Он требует агрессивного пилотажа, а не филигранной нежности в обращении, которой славился в свое время тот же Лоренсо.

В этом отношении гоночная модель Honda более всего не похож на байки Yamaha или, скажем, Suzuki. А потому Куартараро или Мир, будь они в самом деле доступны для Honda, почувствовали бы себя такими же новичками, как и Алекс Маркес.

Так кумовство или нет?

Однако главный вопрос все же заключается в роли самого Марка Маркеса в этой истории. Лидер команды Honda в прошлом году не только завоевал шестой чемпионский титул, но и фактически в одиночку добыл победу в командном зачете. И не советоваться с Марком Пуч попросту не мог.

В момент объявления о назначении Алекса Маркеса в паддоке проходившего тогда Гран При Валенсии сложилось два мнения на этот счет. Либо Маркес пролоббировал своего брата так сказать из родственных чувств, которые в консервативной католической Испании до сих пор играют не последнюю роль. Или же Марк, который зачастую во время гоночных уик-эндов делит с братом один трейлер, знает о способностях Алекса что-то такое, что другим пока не заметно

Сам старший Маркес так отзывался о своем брате: «Алекс добился всего в Moto2, он готов к MotoGP. Пару лет назад того же сказать о нем было нельзя».

Марк Маркес и его брат Алекс Фото: Repsol Media

В свою очередь Пуч был более осторожен, отметив, что контракт с Алексом заключен авансом и надо еще посмотреть на то, как сложатся его первые гонки.

«Он молод, а Honda заинтересована в построении долгосрочного будущего, – пояснил руководитель заводской команды Honda. – Так что он подходил нам, а вот тот факт, что он брат Марка, скорее наоборот вызывал смущение. Не хотелось бы, чтобы это выглядело как подарок ему просто за красивую фамилию.

Понятно, что пока мы лишь предоставляем ему возможность, из которой он должен выжать максимум. И поначалу мы будем судить о нем с позиции его небольшого опыта. И только по тому, как он будет прогрессировать, какие покажет результаты, можно будет сказать об успешности его сезона в MotoGP».

Так или иначе, но в защиту Алекса яснее всего высказался семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси.

«Не надо забывать, что мы вообще-то говорим о чемпионе Moto2. Это существенное достижение, и не то чтобы Алекс у кого-то украл место в MotoGP», – заявил «Доктор».

Пуч использует ту же аргументацию: «Когда Хорхе сказал нам "адьос" и покинул команду, совершенно естественным было рассмотреть кандидатуру Алекса. Конечно мы смотрели не только на его фамилию, но и на то, что он выиграл чемпионат Moto2. Было бы странным, чтобы кто-то из заводских команд не присмотрелся бы к нему».

Алекс Маркес уже протестировал мотоцикл Honda на предсезонных тестах в Хересе. По лучшему времени круга он проиграл своему брату более секунды, но при этом стал лучшим из новичков MotoGP. Уступил он и Кэлу Крачлоу на клиентской LCR Honda, правда, лишь пару дестяых секунды на круге.

Однако тесты не всегда бывают показательными. Так что судить о скорости братьев Маркес все же можно будет не раньше первых Гран При 2020 года.