Боттас поможет спасти от закрытия трассу «Кюмиринг»

Проект «Кюмиринг» ведет свою историю с 2007 года. Трассу в Южной Финляднии строили довольно неспешно – она вступила в строй только в 2019-м. Пятилетний контракт с промоутерами MotoGP обещал ей успешное будущее, хотя гонщикам после первых тестов кольцо не особенно понравилось.

Однако коронавирусная пандемия так и не позволила реализовать амбициозные планы. Гонку предложили провести без зрителей, однако помешали недоделки в паддоке и на подъездных дорогах. В итоге MotoGP так и не приехала сюда.

Из-за отсутствия соревнований финансовое положение владельцев «Кюмиринга» пошатнулось, и в компании пришлось вводить внешнее управление.

Однако теперь у гоночного комплекса появился шанс на спасение – руку помощи протянул пилот Ф1 Валттери Боттас. Так как трассу строили по высшей категории FIA, в теории она может принимать и этапы Ф1.

«Я бы очень хотел видеть у нас в Финляндии полноценную гоночную трассу, – сказал пилот. – Однако с учетом банкротства добиться этого будет не так просто.

Сейчас мы ведем переговоры, чтобы понять, что возможно сделать и как я могу помочь. Пока это только диалог, но я уже вижу, что задача весьма сложная.

В Финляндии суровые зимы, когда невозможно проводить соревнования. Но мы подумаем, что можно придумать».

Работы на трассе «Кюми Ринг» Фото: MotoGP

По информации на официальном сайте «Кюмиринга», совладельцами комплекса выступают Финская мотоциклетная ассоциация, маркетинговая компания AKK Sports, девелоперы из A. Ahlstrom Real Estate и местный муниципалитет.

Долги проекта уже достигли €25 млн, они включают платежи за отмену этапов MotoGP и других серий. Страницы трассы в социальных сетях не обновляются уже семь месяцев.

Формула 1 никогда не проводила этапов в Финляндии, и национальный этап MotoGP в последний раз проходил на дорожной трассе в Иматре в 1982 году.