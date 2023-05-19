Предыдущая / Маркес: Лучше я закончу гонку в гравии, чем приеду десятым
MotoGP Новость

Боттас поможет спасти от закрытия трассу «Кюмиринг»

Пилот Alfa Romeo ведет переговоры об инвестициях в гоночный комплекс, который должен был принимать финский этап MotoGP, но оказался на грани банкротства

Мэтт Кью
Автор:
Валттери Боттас, Alfa Romeo C43

Проект «Кюмиринг» ведет свою историю с 2007 года. Трассу в Южной Финляднии строили довольно неспешно – она вступила в строй только в 2019-м. Пятилетний контракт с промоутерами MotoGP обещал ей успешное будущее, хотя гонщикам после первых тестов кольцо не особенно понравилось

Однако коронавирусная пандемия так и не позволила реализовать амбициозные планы. Гонку предложили провести без зрителей, однако помешали недоделки в паддоке и на подъездных дорогах. В итоге MotoGP так и не приехала сюда.

Из-за отсутствия соревнований финансовое положение владельцев «Кюмиринга» пошатнулось, и в компании пришлось вводить внешнее управление. 

Читайте также:

Однако теперь у гоночного комплекса появился шанс на спасение – руку помощи протянул пилот Ф1 Валттери Боттас. Так как трассу строили по высшей категории FIA, в теории она может принимать и этапы Ф1. 

«Я бы очень хотел видеть у нас в Финляндии полноценную гоночную трассу, – сказал пилот. – Однако с учетом банкротства добиться этого будет не так просто.

Сейчас мы ведем переговоры, чтобы понять, что возможно сделать и как я могу помочь. Пока это только диалог, но я уже вижу, что задача весьма сложная. 

В Финляндии суровые зимы, когда невозможно проводить соревнования. Но мы подумаем, что можно придумать».

Работы на трассе «Кюми Ринг»

Работы на трассе «Кюми Ринг»

Фото: MotoGP

По информации на официальном сайте «Кюмиринга», совладельцами комплекса выступают Финская мотоциклетная ассоциация, маркетинговая компания AKK Sports, девелоперы из A. Ahlstrom Real Estate и местный муниципалитет.

Долги проекта уже достигли €25 млн, они включают платежи за отмену этапов MotoGP и других серий. Страницы трассы в социальных сетях не обновляются уже семь месяцев. 

Формула 1 никогда не проводила этапов в Финляндии, и национальный этап MotoGP в последний раз проходил на дорожной трассе в Иматре в 1982 году. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Маркес: Лучше я закончу гонку в гравии, чем приеду десятым
Мэтт Кью Больше от
Мэтт Кью
Формула 1 отменила этап в Имоле из-за погодных условий

Формула 1 отменила этап в Имоле из-за погодных условий

Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи

Формула 1 отменила этап в Имоле из-за погодных условий Формула 1 отменила этап в Имоле из-за погодных условий

Леклер: Вассер только сейчас начал преобразования в Ferrari

Леклер: Вассер только сейчас начал преобразования в Ferrari

Формула 1

Леклер: Вассер только сейчас начал преобразования в Ferrari Леклер: Вассер только сейчас начал преобразования в Ferrari

Ferrari заподозрила Red Bull в манипуляциях с темпом

Ferrari заподозрила Red Bull в манипуляциях с темпом

Формула 1

Ferrari заподозрила Red Bull в манипуляциях с темпом Ferrari заподозрила Red Bull в манипуляциях с темпом

Валттери Боттас Больше от
Валттери Боттас
Гран При Майами: дуэли в квалификациях

Гран При Майами: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Майами

Гран При Майами: дуэли в квалификациях Гран При Майами: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Майами

Стартовая решетка Гран При Майами

Формула 1
Гран При Майами

Стартовая решетка Гран При Майами Стартовая решетка Гран При Майами

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Прайм
Прайм
Формула 1
Гран При Бразилии

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

Гран При Эмилии-Романьи: 5 небыстрых выводов

Гран При Эмилии-Романьи: 5 небыстрых выводов

F1 Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи

Гран При Эмилии-Романьи: 5 небыстрых выводов Гран При Эмилии-Романьи: 5 небыстрых выводов

Вольф похвалил бывшего топ-менеджера Red Bull за работу на Mercedes

Вольф похвалил бывшего топ-менеджера Red Bull за работу на Mercedes

F1 Формула 1

Вольф похвалил бывшего топ-менеджера Red Bull за работу на Mercedes Вольф похвалил бывшего топ-менеджера Red Bull за работу на Mercedes

Вольф признал, что продлить контракт Льюиса не выходит из-за денег

Вольф признал, что продлить контракт Льюиса не выходит из-за денег

F1 Формула 1

Вольф признал, что продлить контракт Льюиса не выходит из-за денег Вольф признал, что продлить контракт Льюиса не выходит из-за денег

«Дайте ему больше времени». Монтойя вступился за де Вриса

«Дайте ему больше времени». Монтойя вступился за де Вриса

F1 Формула 1
Гран При Майами

«Дайте ему больше времени». Монтойя вступился за де Вриса «Дайте ему больше времени». Монтойя вступился за де Вриса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.