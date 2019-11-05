Боссы MotoGP задумались о переносе Гран При Австралии на начало сезона

Холодная погода, дождь и сильный ветер добавили сложности участникам и организаторам Гран При Австралии. Часть субботней программы из-за сложных условий даже пришлось перенести на утро воскресенья, а Мигель Оливейра из-за падения, вызванного порывом ветра по ходу финальной тренировки, получил травму и на какое-то время выбыл из строя.

Ранее организаторы чемпионата мира уже говорили о желании перенести австралийский этап на весну, но позиция местных промоутеров по этому поводу была резко отрицательной – им было важно разнести MotoGP с мартовским этапом Формулы 1 в Мельбурне.

Теперь дискуссии возобновятся – велика вероятность, что уже через два года гонка пройдет в начале сезона.

«Мы изучаем вероятность переноса этапа на более ранний срок в 2021 году, – сказал Motorsport.com генеральный директор Dorna Кармело Эспелета. – Пока это только возможность, ничего не подтверждено».

Представитель австралийских организаторов рассказал, что пока никаких формальных шагов в отношении гонки 2021 года не сделано. «Мы ничего не слышали по этому поводу, – сказал он. – Календарь на 2020-й уже утвержден, так что сейчас мы готовимся провести еще один яркий уик-энд в следующем октябре».

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Между тем, о своей поддержке переноса Гран При уже не раз говорили гонщики.

«Мы говорим об этом каждый год и предлагаем собственный взгляд на то, что лучше для спорта, – отметил вице-чемпион мира Андреа Довициозо. – Иногда нам везет, и [в октябре] светит солнце, но обычно погода плохая.

Проблема в том, что у гонщиков нет достаточной силы, чтобы произвести изменения».

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