Боссы MotoGP подписали семилетний контракт на проведение этапа в Индии
Dorna has signed a При удачном развитии событий первая гонка пройдет на трассе Будды близ Нью-Дели уже в 2023 году
Как мы и предсказывали несколько дней назад, MotoGP в скором времени впервые проведет индийский этап. Документ, официально носящий имя Меморандум о взаимопонимании, подписали глава промоутерской компании Dorna Кармело Эспелета и операционный директор местных организаторов из Fairstreet Sports Пушкар Нат.
О соглашении объявили в среду на пресс-конференции в Дели. Оно предусматривает проведение гонок на трассе Будды – с 2011 по 2013 годы кольцо длиной 5125 метров уже принимало гонки Ф1, которые неизменно заканчивались победой Себастьяна Феттеля.
Пока формально нельзя говорить, что работа с документами завершена – но подготовка всех необходимых разрешений от штата Уттар-Прадеш и министерства спорта Индии уже в финальной стадии, все бюрократические процедуры должны быть завершены в ближайшее время.
Гонку решено назвать Гран При Барата – это самоназвание Индии на одном из местных языков. По оптимистичному сценарию она может дебютировать в календаре уже в 2023 году, однако вариант с 2024-м выглядит более реальным.
О конкретном месте, которое новый этап может получить в расписании сезона, стороны ничего не сообщили. В последнее время боссы MotoGP взяли курс на увеличение числа гонок в Юго-восточной Азии, которая является главным рынком для двухколесной техники. К традиционным Гран При Малайзии и Таиланда с 2022 года прибавился этап в Индонезии, а теперь и в Индии.
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Боссы MotoGP подписали семилетний контракт на проведение этапа в Индии
Dorna has signed a При удачном развитии событий первая гонка пройдет на трассе Будды близ Нью-Дели уже в 2023 году
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