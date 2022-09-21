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Боссы MotoGP подписали семилетний контракт на проведение этапа в Индии

​Dorna has signed a При удачном развитии событий первая гонка пройдет на трассе Будды близ Нью-Дели уже в 2023 году

Рахит Тукрал
Автор:
, Репортер, Индия
Боссы MotoGP подписали семилетний контракт на проведение этапа в Индии
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Как мы и предсказывали несколько дней назад, MotoGP в скором времени впервые проведет индийский этап. Документ, официально носящий имя Меморандум о взаимопонимании, подписали глава промоутерской компании Dorna Кармело Эспелета и операционный директор местных организаторов из Fairstreet Sports Пушкар Нат. 

О соглашении объявили в среду на пресс-конференции в Дели. Оно предусматривает проведение гонок на трассе Будды – с 2011 по 2013 годы кольцо длиной 5125 метров уже принимало гонки Ф1, которые неизменно заканчивались победой Себастьяна Феттеля. 

Пока формально нельзя говорить, что работа с документами завершена – но подготовка всех необходимых разрешений от штата Уттар-Прадеш и министерства спорта Индии уже в финальной стадии, все бюрократические процедуры должны быть завершены в ближайшее время. 

Гонку решено назвать Гран При Барата – это самоназвание Индии на одном из местных языков. По оптимистичному сценарию она может дебютировать в календаре уже в 2023 году, однако вариант с 2024-м выглядит более реальным. 

О конкретном месте, которое новый этап может получить в расписании сезона, стороны ничего не сообщили. В последнее время боссы MotoGP взяли курс на увеличение числа гонок в Юго-восточной Азии, которая является главным рынком для двухколесной техники. К традиционным Гран При Малайзии и Таиланда с 2022 года прибавился этап в Индонезии, а теперь и в Индии.

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