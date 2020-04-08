Боссы команд Yamaha не поделили Куартараро

Фабио Куартараро – самый яркий новичок MotoGP последних лет – в этом сезоне является гонщиком Petronas Yamaha SRT (команды-сателлита японской марки), а на 2021 год уже подписал контракт с заводским коллективом Yamaha. До недавнего времени эта схема не вызывала вопросов ни у кого из участников процесса – однако все изменилось после недавних реплик руководства MotoGP о том, что рассматривается вариант отмены сезона целиком.

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В этой ситуации Разлан Разали, руководитель Petronas Yamaha SRT, предпочел трактовать соглашение с японцами следующим образом: Куартараро должен провести еще один сезон за малайзийскую команду, прежде чем переходить в заводской коллектив. Следуя этой логике, француз должен перейти в основной состав Yamaha на год позже запланированного, т.е. в 2022 году. Об этом Разали на днях сообщил в серии интервью. Однако руководитель заводской команды не согласился с такой постановкой вопроса.

«Я не хочу, конечно, сказать, что эта идея – полный бред, – прокомментировал ситуацию Массимо Мерегалли в эфире телеканала Sky Italia. – Но думаю, в 2021 году все должно быть так, как прописано в контрактах. Там же есть конкретные даты, конкретные сроки».

Со стороны может показаться неожиданным, что руководитель команды-сателлита делает столь серьезные заявления, не проконсультировавшись с боссом заводского коллектива. Однако на деле продажа мотоциклов и запчастей Petronas Yamaha SRT приносит японской марке определенный доход и одновременно позволяет испытывать в боевых условиях молодых пилотов. Таким образом, руководство малайзийского коллектива может быть достаточно независимым в своих действиях и решениях.

Напоминаем, что в отсутствие реальных гонок звезды MotoGP регулярно стартуют в виртуальных заездах. Ближайший пройдет 12 апреля – и посмотреть его в прямом эфире можно будет на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».