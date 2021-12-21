Босс Yamaha: Виньялес все еще борется с внутренними демонами

Маверик Виньялес присоединился к Yamaha в 2017 году и за почти пять лет в команде одержал всего восемь побед. Испанец в довольно убедительном стиле выиграл на первом этапе 2021-го в Катаре, но больше не одержал ни одной победы, а ближе к середине сезона его отношения с коллективом испортились.

Дело дошло до отстранения командой пилота от гонок – после того как появились предположения, что в конце Гран При Штирии гонщик без надобности удерживал высокие обороты мотора с целью сломать двигатель. В итоге Виньялес и Yamaha расторгли контракт, не дожидаясь конца сезона – и заканчивал сезон испанец в Aprilia Gresini, с которой смог договориться еще до размолвки японским брендом.

После таких «разводов» стороны обычно предпочитают ограничиваться нейтрально-доброжелательными комментариями – а вот босс Yamaha Лин Джарвис на днях высказался о своем бывшем гонщике более откровенно и развернуто.

«Мне кажется, Маверик довольно сложный человек. И я считаю, что он обладает таким же природным талантом, как и Фабио [Куартараро, ставший в составе Yamaha чемпионом этого года], – рассказал Ярвис в мини-интервью Motorsport.com. – Но ему сложно постоянно быть в своей лучшей форме. И я думаю, это одна из сторон его характера, которая не дает ему добиться стабильности результатов.

А у Фабио в этом году как раз получилось добиться стабильности. В прошлом сезоне у него были свои взлеты и падения – сейчас же ему удалось свести к минимуму количество неудачных дней и дольше быть в хорошей форме.

Мы знаем, что у Маверика есть потенциал. И в этом сезоне он мог сделать то, чего в итоге добился Фабио. Он понимал, насколько Куартараро быстр – но, мне кажется, он все еще сражается со своими внутренними демонами. И разобраться с ними может только сам».